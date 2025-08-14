The Swiss voice in the world since 1935

Ministro de Paraguay afirma que buscan a 4 atletas cubanos en caso de supuesta deserción

Asunción, 14 ago (EFE).- El ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera, informó este jueves que buscan a cuatro atletas cubanos que participaron en los Juegos Panamericanos Junior tras una denuncia de su delegación ante la Policía de que los deportistas no volvieron a su hotel y agregó que podría ser un caso de deserción del equipo.

«Estos todavía no hicieron ninguna gestión al Conare (Comisión Nacional de Apátridas y Refugiados), pero en principio esa es la presunción que tenemos», dijo Riera a la radio ABC Cardinal, al referirse a la entidad que otorga los refugios y asilos políticos en el país.

El alto funcionario confirmó que, de todos modos, se ha activado la búsqueda de los deportistas y recalcó que se trataría de cuatro atletas

Según ABC Cardinal, serían tres deportistas de remo y una joven del equipo de balonmano.

Los Juegos Panamericanos ASU2025 comenzaron el 9 de agosto y se disputarán hasta el 23 de este mes, con la participación de más de 4.000 deportistas en 28 deportes y 42 disciplinas. EFE

