Ministro de Seguridad de Buenos Aires acusa a Conmebol de dilatar suspensión del partido

2 minutos

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, acusó este jueves a la Conmebol de dilatar la suspensión del partido de la Copa Sudamericana del miércoles que terminó con 19 heridos, dos de ellos graves y más de cien arrestados.

El encuentro de vuelta de octavos de final entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile se jugaba en el Estadio Libertadores de América, en Avellaneda, periferia sur de Buenos Aires, cuando fue cancelado por la violencia en las gradas.

«La policía fue clara y le dijo que había que suspender. Hay una responsabilidad de dilación de la Conmebol en suspender el partido cuando era claro que había una actitud muy hostil» de la hinchada visitante, dijo en declaraciones a Infobae.

Alonso señaló que «hay protocolos de la Conmebol muy claros» para la organización de este tipo de partidos internacionales «y ninguno de esos protocolos se cumplió».

El funcionario aclaró que la policía es la encargada de la seguridad y orden fuera del estadio, mientras que en su interior es responsabilidad de agencias de seguridad privada.

«A diferencia de otros partidos no había un cordón de agentes de seguridad privada limitando la acción de los visitantes hacia lo que se llama gargantas de las esquinas ni tampoco hacia abajo», explicó.

«Nunca íbamos a reprimir con gases o balas de goma en una tribuna donde había familias, mujeres y niños. Separar a los violentos de las personas comunes fue imprescindible para evitar una tragedia aún mayor», dijo.

«Si el partido se hubiera suspendido a tiempo, estábamos en condiciones de desalojar el estadio sin que ocurriera nada de todo esto. Lo que pasó fue consecuencia de la falta de decisión y del fallo de la seguridad privada», agregó.

La Conmebol afirmó este jueves en un comunicado que actuará «con la mayor firmeza» contra los responsables de los desmanes del partido que terminó cancelado e instó a los clubes locales a garantizar la seguridad de los juegos.

