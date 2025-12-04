Ministro Exteriores israelí sobre países que boicotean Eurovisión: «La vergüenza les pesa»

The Swiss voice in the world since 1935
Jerusalén, 4 dic (EFE).- El ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, afirmó este jueves en su cuenta de X que a los países que han decidido retirarse del certamen de Eurovisión en 2026 debido a la participación de Israel les «pesa la vergüenza».

«Celebro la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión. Me avergüenzo de los países que decidieron boicotear un concurso musical como Eurovisión debido a la participación de Israel», reza el mensaje del ministro publicado en X, que concluye afirmando que «la vergüenza les pesa».EFE

