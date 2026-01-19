Ministro Exteriores israelí tras accidente en Adamuz: «Abrazamos al pueblo de España»

1 minuto

Jerusalén, 19 ene (EFE).- El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, envió este lunes sus condolencias y dijo que Israel «abraza al pueblo de España», tras el descarrilamiento de un tren en Adamuz (Córdoba) que ha causado al menos 39 muertos y más de un centenar de heridos, entre ellos 24 graves.

«Nos duele el corazón por la trágica colisión de trenes cerca de Córdoba. Comparto las más sinceras condolencias de las familias de las víctimas y deseo una pronta y completa recuperación a los heridos», escribió Saar, en un mensaje doble en inglés y español, en su cuenta de X.

Y concluyó: «En estos momentos difíciles, abrazamos al pueblo de España».

El Gobierno israelí se suma así a las condolencias enviadas por diferentes países de todo el mundo, entre ellos las del jefe de Estado francés, Emmanuel Macron, o la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. EFE

ngg-pms/lab