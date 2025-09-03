The Swiss voice in the world since 1935

Ministro israelí pide la anexión de Cisjordania y una «mayoría judía» en el territorio

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Jerusalén, 3 sep (EFE).- El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, pidió este miércoles al primer ministro, Benjamín Netanyahu, la anexión israelí de Cisjordania ocupada y el establecimiento de una «clara mayoría judía» en el territorio.

«A los enemigos hay que enfrentarse y no permitir que vivan cómodamente. Por tanto, el principio general de la soberanía es máximo territorio y mínima población. De esta manera, también mantendremos una clara mayoría judía en un Estado de Israel judío y democrático», dijo Smotrich en un mensaje compartido por su oficina.

En el mensaje, el responsable presentó un plan para anexionarse un 82 % del territorio de Cisjordania ocupada, excluyendo únicamente las grandes ciudades palestinas.

«Los árabes de Judea y Samaria (el nombre bíblico que muchos israelíes usan para referirse a Cisjordania) seguirán gestionando sus vidas en la fase inmediata igual que ahora, a través de la Autoridad Palestina», aseguró Smotrich.

El órgano que dirige Mahmud Abás, sin embargo, acabaría por ser sustituido por lo que describe como «alternativas civiles regionales de gestión», sin dar más detalles, y advirtió de que Israel «destruirá» a la Autoridad Palestina si trata de «atacar» a Israel.

«Judea y Samaria no son territorios disputados, sino la herencia de nuestros antepasados durante generaciones. No hay ni habrá nunca un Estado palestino en nuestro territorio», aseguró el responsable, sancionado por varios países europeos por incitar a la violencia contra los palestinos.

En su mensaje, Smotrich pidió a Netanyahu que reúna al Gobierno y tome una «decisión histórica» para anexionarse el territorio de Cisjordania, y aseguró que existe un «amplio consenso» en el Parlamento y entre la ciudadanía contra la creación de un Estado palestino.

El mensaje llega en pleno debate en Israel sobre la posibilidad de que el Gobierno declare la soberanía israelí sobre partes del territorio palestino ocupado de Cisjordania en respuesta a los planes de países como Reino Unido, Francia, Australia o Canadá de reconocer oficialmente al Estado de Palestina a finales de mes, durante la Asamblea General de la ONU.

Smotrich, cuyo partido, Sionismo Religioso, es clave para la estabilidad de la coalición de gobierno que lidera Netanyahu, es uno de los principales representantes de la ultraderecha israelí, que defiende el establecimiento de asentamientos judíos en territorio palestino y la continuación de la ofensiva en la Franja de Gaza.EFE

jdg/lab

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR