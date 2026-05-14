Ministros de Argentina y Chile dialogan sobre integración energética

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Buenos Aires, 14 may (EFE).- El canciller de Argentina, Pablo Quirno, se reunió este jueves en Buenos Aires con la ministra de Energía de Chile, Ximena Rincón, con quien dialogó sobre la integración energética entre ambos países.

«Hoy recibimos a la ministra de Energía de Chile, Ximena Rincón, junto al secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González Casartelli, para conversar sobre los principales puntos de convergencia entre los sectores energéticos de nuestros países», informó Quirno a través de redes sociales.

El canciller resaltó que, cuando Argentina y Chile son capaces de coordinar sus capacidades, la Cordillera de los Andes, límite natural entre ambos países, «deja de ser una frontera para convertirse en eje de la integración».

Chile es uno de los principales destinos de exportación del petróleo que produce Argentina, país que también envía a su vecino gas natural.

Argentina experimenta un fuerte crecimiento de producción de gas y petróleo gracias al desarrollo de la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en el suroeste del país suramericano, que se extiende por provincias fronterizas con Chile.

«Chile y Argentina comparten una extensa frontera y una amistad histórica que también se refleja en la energía que conecta a ambos países.», expresó en redes sociales Rincón tras reunirse con Quirno.

La ministra chilena agradeció al canciller argentino por su «gran disposición para seguir construyendo nuevas oportunidades en conjunto».

«Este encuentro busca relevar el potencial de integración entre nuestras naciones, con el objetivo de asegurar para los ciudadanos una energía de mejor calidad y fortalecer los lazos que unen a nuestros países», añadió Rincón. EFE

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