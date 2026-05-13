Ministros de Energía de la UE quieren coordinar sus medidas y evitar la «fragmentación»

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Nicosia 13 may (EFE).- Los ministros de Energía de la Unión Europea mantuvieron este miércoles un «extenso» debate sobre la batería de medida energéticas planteada por la Comisión Europea para hacer frente a la situación derivada de la guerra en Oriente Medio y se instaron a sí mismos a actuar de forma «rápida» y «coordinada» para evitar una «fragmentación» en sus actuaciones.

Así lo describió en una rueda de prensa el titular de Energía de Chipre, Michael Damianos, anfitrión en reunión informal organizada en Nicosia, la capital de su país, y centrada principalmente en la respuesta del bloque a los desafíos que presenta el conflicto, esencialmente por el encarecimiento de los combustibles.

«Ahora es vital que los Estados miembros implementen rápido y de manera coordinada estas medidas para evitar respuestas fragmentadas y construir resiliencia a largo plazo», expresó el ministro chipriota tras presidir un «extenso» debate sobre las medidas planteadas por Bruselas en su plan bautizado ‘Accelerate EU’.

Damianos defendió que la dependencia actual del club en las importaciones de combustibles fósiles es un «importante riesgo económico y de seguridad» sobre todo «a la luz de los actuales acontecimientos geopolíticos».

Por ello, citó principalmente la necesidad de «acelerar» la electrificación del continente y de «reforzar la capacidad de almacenamiento eléctrico», una «herramienta crítica» para aportar «estabilidad» a las redes y estabilizar los precios.

También enfatizó que la «transición hacia una economía neutral para 2050», la meta que se ha marcado al UE, requiere un «incremento masivo» del despliegue de renovables, que a su vez exige encontrar «maneras de eliminar barreras como son los complejos requisitos burocráticos» actuales.

«La discusión de hoy reafirma el compromiso compartido de continuar los esfuerzos hacia soluciones pragmáticas y ambiciosas» para conseguir una «unión energética más fuerte e integrada», subrayó el ministro chipriota.

A su lado, el comisario europeo de Energía, Dan Jorgenssen, insistió en que el escenario actual es «peor» que el de las crisis energéticas de los años 70 o de 2022 porque, aunque Europa es ahora más renovable y eficiente y ha diversificado su suministro, sigue siendo «muy vulnerable» y ya ha pagado 35.000 millones más desde que empezó la guerra en sus compras de hidrocarburos.

«Solo nos queda una conclusión: acelerar y redoblar nuestros esfuerzos para abandonar los combustibles fósiles, ser más eficientes energéticamente y trabajar juntos para asegurar que lo que hagamos ahora para apoyar a nuestras industrias o ciudadanos sea temporal y específico a fin de no perjudicar nuestra estrategia a largo plazo», apuntó.

En este contexto, el político danés apremió a los ministros de Energía a acordar «cuanto antes» las nuevas normas sobre redes eléctricas y de hidrógeno que la Comisión Europea puso sobre la mesa el pasado mes de diciembre.

«Cuando nos reunamos en junio habrá importantes decisiones sobre la mesa El paquete de redes es más necesario que nunca», sostuvo, para después argumentar, por ejemplo, que el bloque necesita «mejores interconexiones» para ser una «verdadera» unión energética.

También defendió que las reglas sobre permisos para proyectos deben «cambiar profundamente» a fin de «recortar» de una manera drástica los plazos que actualmente se tarda en conseguir una licencia, que elevó incluso a una «década». EFE

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