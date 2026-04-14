Misión de la OEA en Perú dice que fallos logísticos en comicios avivaron teorías de fraude

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Lima, 14 abr (EFE).- La misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Perú afirmó que los problemas logísticos de los comicios generales del domingo alimentaron narrativas de fraude y pidió al país andino «identificar con precisión» las causas de la demora de la llegada del material electoral a los centros de votación.

El grupo de trabajo, liderado por Víctor Rico, ofreció este martes una rueda de prensa en la que presentó un informe preliminar sobre la jornada electoral, marcada por fallos logísticos en centros de votación de Lima, donde hubo 13 que no pudieron abrir al no haber llegado el material electoral y más de 52.000 peruanos tuvieron que votar un día más tarde.

La misión, que estuvo presente en 358 centros de votación, «advirtió con preocupación que la tardanza en la apertura de los locales alimentó las narrativas de fraude difundidas en algunos sectores políticos desde la etapa preelectoral y generó declaraciones de rechazo de diversas fuerzas políticas y manifestaciones ciudadanas».

«Adicionalmente, este escenario de tensión fue exacerbado por campañas de desinformación en diversas plataformas, mediante las cuales se difundieron publicaciones falsas relacionadas con horarios de votación alterados», reza el informe.

En este sentido, expresó que distintos actores con los que se reunió la misión antes de las elecciones señalaron desafíos vinculados a campañas de desinformación y narrativas de fraude orientadas a cuestionar anticipadamente la integridad del proceso electoral, sin que se aportaran pruebas para soportar tales afirmaciones.

Varios candidatos presidenciales, como el ultraconservador Rafael López Aliaga (Renovación Popular) que de momento sigue segundo a la espera del final del escrutinio, han afirmado, sin aportar pruebas concretas, que hubo fraude en los comicios tras los problemas logísticos presentados ese domingo.

Recomendaciones

Según los datos recopilados por la OEA, el horario promedio de apertura de las mesas observadas fue a las 08:03 (13:03 hora GMT), «excediendo por una hora el horario estipulado por la normativa vigente», lo que provocó grandes colas en ciertos centros de votación en la capital.

La misión pudo constatar que este retraso se debió a factores como la ausencia de los miembros de mesa, los retrasos en el traslado del material electoral y en la instalación de un nuevo programa informático de escrutinio.

En este sentido, la OEA pidió a Perú identificar con precisión las causas de la demora y establecer las medidas para que lo ocurrido no vuelva a suceder en futuros procesos electorales, en particular de cara a la segunda vuelta que se realizará el 7 de junio.

Además, las autoridades electorales deberían revisar los planes de contingencia para responder de manera oportuna y eficaz a contratiempos a fin de cautelar que el ejercicio del derecho al voto no se vea afectado por falencias de carácter logístico.

También recomendó planificar simulacros en que se pongan a prueba todos los componentes y sistemas tecnológicos que serán implementados durante la jornada electoral y fortalecer la planificación logística de la jornada.

Por otro lado, destacó que el protocolo de escrutinio de las actas funcionó bien, no hubo electores que se quedaron sin votar y el portal digital para que la ciudadanía consulte los resultados a tiempo real también fue correcta. EFE

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