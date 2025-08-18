The Swiss voice in the world since 1935

Misión de la OIT visitará cuatro días Guatemala para evaluar la libertad sindical

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ciudad de Guatemala, 18 ago (EFE).- Una misión de alto nivel de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) arribará este martes a Guatemala para evaluar la situación de la libertad sindical en el país centroamericano.

El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, informó sobre la visita en rueda de prensa y detalló que la misma obedece a una invitación en marzo de este año a la OIT.

La misión arribará este martes a Guatemala y permanecerá en el territorio hasta el próximo 22 de agosto, según advirtió el gobernante.

«Durante su visita tendrá una agenda de trabajo coordinada con los sectores de Gobierno, los trabajadores y los sectores empleadores», puntualizó el mandatario.

La ministra guatemalteca de Trabajo, Miriam Roquel, indicó también en la misma conferencia que la delegación está conformada por representantes de la OIT, de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y de la Central Sindical Internacional (CSI).

La visita, «de cortesía» de acuerdo a la funcionaria, le permitirá a la OIT sostener reuniones con miembros del Gobierno, de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público (Fiscalía) y también del Congreso.

Roquel sostuvo que el Gobierno del presidente Arévalo de León «tiene el compromiso de cumplir» con la ley sobre la libertad sindical en Guatemala.

La ministra destacó que en el presente Gobierno «se han hecho acciones afirmativas sobre la libertad sindical» en el país.

De acuerdo a Roquel, desde 2013 se adoptó «una hoja de ruta» en conjunto con la OIT para buscar la libertad sindical en Guatemala, por lo que la delegación que arribará a Guatemala «le dará seguimiento» a la misma.

La información que reciban los representantes de la delegación será elevada, luego de su análisis, al Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo.

En junio de 2024, el sindicalista guatemalteco Anastacio Tzib Caal, líder en la coordinación general de la red de sindicatos de maquila de textiles en Guatemala, fue asesinado en un municipio de la capital del país centroamericano. EFE

oro-jcm/rao/cpy

(foto)(video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
9 Me gusta
10 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR