Misión de la ONU en Libia alerta sobre tensiones institucionales ante el proceso electoral

Argel, 6 ene (EFE).- La Misión de Apoyo de la ONU en Libia (UNSMIL) expresó este martes su «profunda preocupación» ante la escalada de tensiones entre el Parlamento y el Alto Consejo de Estado -que actúa como Senado- tras el desacuerdo entre ambos órganos para reconstituir la Alta Comisión Electoral (HNEC, por sus siglas en inglés).

En un comunicado, la UNSMIL responsabilizó a ambos órganos de cualquier división que pueda afectar al funcionamiento de la comisión electoral, que, según la misión, ha sido «una de las pocas instituciones nacionales que ha logrado mantenerse unida» en el país.

Libia se encuentra dividido desde 2014 entre dos Ejecutivos rivales: el del oeste, controlado por el Gobierno de Unidad Nacional (GUN), con sede en Trípoli, y el del este, tutelado por el poderoso mariscal Jalifa Haftar, con una administración paralela en Bengasi.

Este lunes, el Alto Consejo de Estado, cercano al Gobierno de Trípoli, nombró a un nuevo presidente de la HNEC contra la voluntad del Parlamento, aliado con el Ejecutivo de Bengasi, que apostó únicamente por cubrir los puestos vacantes en la Comisión y mantener al mismo líder electoral y demás miembros.

Ante este desacuerdo, la UNSMIL instó a la Alta Comisión Nacional Electoral, que a principios de diciembre anunció la finalización de su presupuesto para la celebración de elecciones generales en Libia -posteriormente aprobado por el Parlamento-, a «mantenerse neutral para salvaguardar su integridad».

La misión intentó en varias ocasiones mediar entre el Parlamento y el Alto Consejo de Estado para avanzar en el proceso electoral, pero según la representante especial de la ONU en el país, Hanna Tetteh, los retrasos se deben a la falta de confianza entre estas dos instituciones.

Para acabar con esta división, Tetteh presentó en agosto ante el consejo de seguridad una hoja de ruta que, entre otras cuestiones, contempla completar el Consejo de Administración del ente electoral y modificar el marco legislativo y constitucional de los comicios, pero sin lograr avances. EFE

