Misión ONU para Irán urge a un alto el fuego permanente y a investigar crímenes de guerra

2 minutos

Ginebra, 10 abr (EFE).- La Misión Internacional Independiente de Investigación para Irán dio la bienvenida al alto el fuego temporal logrado esta semana, aunque instó a que el fin de las hostilidades sea permanente tras más de un mes de ataques que causaron 3.000 muertos y en el que se perpetraron posibles crímenes de guerra.

El grupo de expertos nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU indicó este viernes en un comunicado que las negociaciones de paz deben «involucrar a todas las partes y basarse en los derechos humanos», y han de ir acompañadas de investigaciones imparciales de sucesos como el bombardeo a la escuela de Minab, con 168 muertos.

Ése y otros posibles ataques deliberados o desproporcionados contra bienes de carácter civil podrían constituir crímenes de guerra, insistió la misión.

Recordó en este sentido que han sufrido ataques 325 instalaciones médicas y de emergencia en Irán, 760 escuelas y centros educativos y 29 universidades.

Además mostró su preocupación por las ofensivas contra instalaciones nucleares en Khondab, Yazd y Bushehr.

En el comunicado, la misión condenó además la retórica de líderes estadounidenses como el presidente estadounidense, Donald Trump, quien en las horas previas a que se alcanzara el alto al fuego presionó a Irán con mensajes en redes sociales donde habló de bombardear el país «hasta devolverlo a la edad de piedra» o aniquilar «toda su civilización».

«Estas afirmaciones (…) pueden ser indicativas de violaciones y crímenes en virtud del derecho internacional», advirtió el grupo de expertos, que recordó que bajo esa legislación se prohíben las amenazas de violencia cuyo propósito principal sea sembrar el terror entre la población civil.

Respecto a la política interna iraní, la misión manifestó su preocupación por la ola de arrestos desde el inicio del los ataques israelíes y estadounidenses, que han incluido el arresto de destacados opositores como la abogada de derechos humanos Nasrin Satoudeh, o miembros de la comunidad religiosa bahaí.

También se mostraron preocupados por el apagón casi total de internet que continúa en Irán y por el alto número de ejecuciones, con al menos 14 ajusticiados en las últimas tres semanas. EFE

abc/fpa