Misiles, sanciones y retórica hostil: Siete décadas de desencuentros entre Cuba y EE.UU.

La Habana, 30 ene (EFE).- Las relaciones entre La Habana y Washington, enemistados desde el triunfo de la revolución cubana en 1959, viven sus momentos de mayor tensión en décadas. El clima de crispación se ha intensificado desde la captura estadounidense del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La caída del mandatario, el fin del suministro de petróleo desde Caracas y la orden ejecutiva de la Casa Blanca firmada este jueves que amenaza con aranceles a los países que, directa o indirectamente, vendan o suministren crudo a La Habana han llevado a la isla a una situación de extrema.

Ruptura y Guerra Fría

Enero de 1959: La rebelión armada dirigida por Fidel Castro derroca al presidente Fulgencio Batista, que huye de Cuba. Washington reconoce al nuevo Gobierno revolucionario, pero los desencuentros comienzan tras las primeras reformas y expropiaciones de empresas estadounidenses.

Marzo de 1960: El carguero francés La Coubre explota en el puerto de La Habana. El suceso tuvo como saldo cerca de 100 muertos. Castro culpó a Estados Unidos y pronunció por primera vez el lema “Patria o muerte”.

Octubre de 1960: El presidente de EE.UU. Dwight Eisenhower (1953-1961) prohíbe las exportaciones a Cuba como represalia por las nacionalizaciones. Se trata del germen de lo que hoy se conoce como el embargo o bloqueo.

Enero de 1961: Estados Unidos rompe formalmente relaciones diplomáticas con Cuba y cierra su embajada en La Habana.

Abril de 1961: Una brigada de exiliados cubanos entrenada por la CIA desembarca en Playa Girón para derrocar a Castro. La operación es un fracaso rotundo.

Febrero de 1962: El presidente estadounidense John F. Kennedy (1961-1963) firma la orden ejecutiva para establecer un embargo sobre Cuba.

Octubre de 1962: El mundo queda al borde de una guerra nuclear cuando EE.UU. descubre misiles soviéticos en Cuba. Tras 13 días de ansiedad mundial, el presidente de la Unión Soviética Nikita Jrushchov (1953-1964) retira los misiles a cambio de que Washington haga lo mismo en Turquía.

Tensiones, distensiones y éxodo

Octubre de 1976: El vuelo 455 de Cubana de Aviación explota en el aire frente a las costas de Barbados, matando a 73 personas. El atentado fue planificado por figuras del exilio, entre ellos Luis Posada Carriles y Orlando Bosch.

Septiembre de 1977: Bajo la administración del presidente de EE.UU. Jimmy Carter hay un breve deshielo. Se abren Secciones de Intereses en Washington y La Habana.

Abril de 1980: Tras la entrada por asalto de un grupo de cubanos a la embajada de Perú en La Habana exigiendo asilo político, Castro abre el puerto del Mariel y cerca de 125.000 balsero parten hacia Florida (EE.UU.).

1992 y 1996: Estados Unidos endurece las sanciones. La Ley Torricelli prohíbe a subsidiarias de empresas estadounidenses comerciar con Cuba. Mientras que la Helms-Burton codifica el embargo en ley, quitando al presidente la facultad de levantarlo.

Agosto de 1994: Tras una protesta en el malecón de La Habana, Cuba permite una nueva salida masiva de personas. La ola migratoria lleva a la firma de acuerdos bilaterales, en los que Washington se compromete a dar 20.000 visas anuales y establece la política de «pies secos, pies mojados».

Febrero de 1996: La Fuerza Aérea Cubana derriba en aguas internacionales dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, provocando la muerte de cuatro personas (tres de ellas estadounidenses). Cuba argumentó que las naves violaron su espacio aéreo.

Septiembre de 1997: Una serie de explosiones golpea distintos hoteles en Cuba. Las investigaciones y una confesión en una entrevista de Luis Posada Carriles con el New York Times vincularon estos ataques a grupos del exilio en Florida.

Septiembre de 1998: En respuesta a los atentados en los hoteles, Cuba infiltró espías en Florida. El FBI arrestó a 10 personas, de las cuales cinco fueron condenadas a largas penas. Cuba argumentó que la misión de la «red avispa» era prevenir el terrorismo contra la isla.

Noviembre de 1999: La disputa por la custodia del niño balsero Elián González se convierte en un símbolo político para La Habana y motivo de un nuevo encontronazo. El Gobierno del presidente de EE.UU. Bill Clinton (1993-2001) finalmente ordena devolver al niño a su padre en Cuba.

Deshielo y enfriamiento

Diciembre de 2009: El Gobierno cubano detiene al subcontratista de la USAID Alan Gross por distribuir equipos satelitales. Fue condenado a 15 años de prisión.

Diciembre de 2014: Los presidentes de EE.UU. y Cuba, Barack Obama y Raúl Castro, anuncian el inicio de la normalización de las relaciones bilaterales. Se intercambian prisioneros (incluyendo Gross y la «red avispa») y se restablece la comunicación directa.

Julio de 2015: Estados Unidos y Cuba reabren sus embajadas.

Agosto de 2017: El presidente de EE.UU. Donald Trump endurece las restricciones de viaje y remesas a Cuba tras los reportes de supuestos ataques sónicos a su personal diplomático en la isla.

Enero de 2021: En sus últimos días en su primer mandato, Trump vuelve a colocar a Cuba en su lista de países patrocinadores del terrorismo. Su sucesor, Joe Biden, retiraría a la isla brevemente del listado, pero Trump, ya en su segundo mandato, la volvió a incluir.

Enero de 2026: Tras la captura del presidente de Venezuela Nicolás Maduro el flujo de petróleo venezolano a Cuba cesa de inmediato. Trump advierte a La Habana que «está a punto de caer». Semanas después, anuncia aranceles a los países que vendan o suministren petróleo a la isla. EFE

