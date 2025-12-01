Miss Universo expresa su apoyo a la comunidad de inmigrantes a su llegada a Nueva York

Nueva York, 1 dic (EFE).- La recién coronada Miss Universo, Fátima Bosch, expresó este lunes su apoyo y admiración por los inmigrantes y aseguró que hará todo lo que pueda por ellos como reina de belleza, durante la primera visita que hizo al consulado de México en Nueva York, tras ganar el certamen el pasado 21 de noviembre en Tailandia.

La mexicana (Tabasco, 25 años) inició la jornada asistiendo a una misa en la catedral San Patricio, donde oró ante el altar de la Virgen de Guadalupe, patrona de su país y de América, en un evento organizado por Fuerza Migrante, un movimiento que busca el empoderamiento social y económico de los migrantes mexicanos en EE.UU. y México, tras lo cual visitó el consulado.

Bosch, que fue recibida por el cónsul mexicano, Marcos Bucio Mujica, y líderes comunitarios, dijo que apoyar a los inmigrantes es una causa «por la que llevo tiempo trabajando» a la vez que expresó su admiración por esta comunidad.

«Es un honor, un gusto estar aquí y saludar a todos nuestros hermanos inmigrantes y decirles que esta es una causa por la que ya llevo tiempo trabajando», dijo la Miss Universo al dirigirse al grupo de mexicanos que le esperó, muy emocionados y orgullosos por la cuarta mexicana que se alza con el codiciado título de belleza.

«Me gusta mucho apoyarlos porque creo que el coraje de dejar donde vives, a tu familia, lo que fuiste por reinventarte y buscar nuevas oportunidades merece todo nuestro apoyo y admiración, sobre todo que se haga mas visual este tema en todas las plataformas», dijo en su mensaje en la sala Octavio Paz del consulado en Manhattan.

La reina de belleza llegó sonriente junto a Bucio Mujica y otro personal diplomático en medio de aplausos y gritos de «Viva México» y «Viva Fátima».

Bosch publicó un mensaje en redes dedicado a «todos nuestros hermanos migrantes» en el que anuncia la creación de sudaderas con capuchas «con frases buscando que todos nos solidaricemos con ellos y vean que desde acá (México) les apoyamos».

«Quiero agradecerles su amor y decirles que tienen todo mi apoyo y todo lo que pueda hacer como Miss Universo realmente lo voy a hacer» indicó, y afirmó que «las fronteras no existen, sólo en mapas y el cómo trata un país a las personas que buscan nuevas oportunidades habla mucho de la calidad de ese país».

Por su parte, el cónsul explicó a Bosch los servicios que se prestan en el edificio y destacó que la Miss Universo encarna la resiliencia, talento y fuerza de las mexicanas dentro y fuera de su país. Tras su breve paso por el consulado, Bosch y su comitiva se dirigieron a Naciones Unidas. EFE

