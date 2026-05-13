Mladenov, sobre tregua Gaza: «No pedimos a Hamás que desaparezca como movimiento político»

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Jerusalén, 13 may (EFE).- El alto representante de la Junta de Paz para Gaza, Nickolay Mladenov, aseguró este miércoles en referencia a Hamás que «un partido político que renuncie a la actividad armada» podría participar en unas futuras elecciones nacionales palestinas.

«No estamos pidiendo que Hamás desaparezca como movimiento político», afirmó el representante búlgaro en una comparecencia ante la prensa en el Hotel American Colony, localizado en Jerusalén Este ocupado.

Según el alto representante, designado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, para liderar la transición en una Gaza posgerra, el grupo islamista podría, en caso de desarme, presentarse a unas hipotéticas elecciones.

A esto se opone radicalmente el Gobierno israelí, que inició su ofensiva bélica contra el enclave palestino -matando a más de 72.000 personas y causando destrucción a una escala sin precedentes- con el objetivo de aniquilar a Hamás.

«Lo que no es negociable es que facciones armadas o milicias con sus propios sistemas de mando y control militar, con sus propios arsenales o redes de túneles, puedan coexistir junto a una autoridad palestina de transición», objetó Mladenov.

«El día en que el pueblo palestino logre la autodeterminación, el futuro al que este marco abre la puerta, requerirá una Autoridad Palestina única y legítima que tenga el monopolio del uso de la fuerza bajo la ley (…) Esto es lo que estamos construyendo», añadió.

Mladenov pidió también «tiempo» ante los periodistas extranjeros, ya que el Plan de 20 puntos de Trump – para el descombro, reconstrucción, alojamiento- apenas ha avanzado tras siete meses de alto el fuego en Gaza, y reiteró su compromiso con lograr un «futuro» para el pueblo palestino.

«Nada de lo que estamos haciendo consiste en pedir a los palestinos que entreguen sus armas a Israel. Les estamos pidiendo que consoliden las instituciones de las que depende su futuro. Y para eso sirve el marco, la hoja de ruta», dijo.

Y añadió: «De esto depende la reconstrucción, de esto depende la retirada israelí (de sus tropas) y de esto depende el horizonte político».EFE

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