Mladenov reconoce que «hay violaciones todos los días» en la tregua en Gaza

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Jerusalén, 13 may (EFE).- El alto representante para Gaza de la Junta de Paz de Donald Trump, Nikolay Mladenov, reconoció este miércoles en Jerusalén que el actual alto el fuego, en vigor en Gaza desde el 10 octubre, «no es perfecto» y que hay violaciones «todos los días», incluida la muerte de civiles.

«Tenemos un alto el fuego. Se mantiene. No es perfecto. Está lejos de serlo. Hay violaciones todos los días y algunas son muy graves. Seamos honestos sobre estas violaciones y lo que significan en la práctica: significan que todavía se mata a civiles», dijo Mladenov en una rueda de prensa en Jerusalén Este.

El representante, elegido por Trump, se reunió antes de este encuentro con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, según comentó él mismo y confirmó la oficina del mandatario.

A su vez, Mladenov aseguró que siete meses después del inicio el alto el fuego, «la puerta al futuro de Gaza sigue cerrada» e insistió que lo que todavía sucede allí – familias intentando alimentar a sus hijos, viviendo en tiendas de campaña y desplazadas- no es lo que recoge el plan de 20 puntos de Trump.

«No es lo que se les prometió a los palestinos, ni lo que merecen, ni le brinda a Israel la seguridad necesaria para avanzar, como también lo desea el pueblo israelí. Mejorar las condiciones de vida en Gaza hoy no es lo mismo que construir las condiciones para el futuro», dijo.

«El plan de 20 puntos que nos trajo hasta aquí abrió la puerta al futuro», insistió.

Desde el alto el fuego, Israel impide la entrada al enclave de los 15 miembros del Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, por sus siglas en inglés), el grupo de tecnócratas encargado de abordar, de forma temporal, la desmilitarización y reconstrucción de la Franja.EFE

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