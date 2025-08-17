The Swiss voice in the world since 1935

Modi acelera una gran reforma fiscal en la India en plena tensión comercial con EE.UU.

Nueva Delhi, 17 ago (EFE).- El primer ministro de la India, Narendra Modi, confirmó este domingo que su Gobierno ha acelerado la tramitación de la mayor reestructuración fiscal en el país desde 2017, en plenas tensiones comerciales con Estados Unidos.

Durante un acto público en Nueva Delhi, Modi afirmó que ya ha enviado a los estados la propuesta para una reforma del impuesto sobre el consumo (GST), y pidió su cooperación para implementar los cambios antes del festival de Diwali, en octubre.

«Estamos trayendo reformas del GST de próxima generación. Esto reducirá la carga fiscal en todo el país», afirmó el mandatario.

La temporada de festivales, que comienza en octubre, es el periodo de mayor consumo del año en la India. Es tradicionalmente cuando las familias realizan sus compras más importantes, desde electrodomésticos y vehículos hasta ropa y regalos.

La iniciativa, que el primer ministro ha calificado de «doble bono» para los ciudadanos, busca transformar el complejo sistema actual de cuatro tramos impositivos (5%, 12%, 18% y 28%) en una estructura simplificada con solo dos tasas principales: una de mérito del 5% y una estándar del 18%.

Esta reforma es interpretada como un movimiento para blindar la economía india frente a las turbulencias globales y posicionar al país como un destino más atractivo para la inversión extranjera.

Al simplificar uno de los sistemas fiscales más complejos del mundo, Nueva Delhi busca mejorar drásticamente su posición en el ránking de Facilidad para Hacer Negocios (en inglés ‘Ease of Doing Business’), un factor determinante para las multinacionales que buscan diversificar sus cadenas de suministro fuera de China.

El anuncio llega en un momento de máxima tensión con Washington, después de que el presidente Donald Trump impusiera un arancel del 50% (en dos tramos del 25%) a los productos indios y de que las negociaciones comerciales entre ambos países se hayan estancado.

En su discurso del Día de la Independencia el pasado viernes, Modi ya hizo un llamado a consumir más productos de fabricación nacional, haciéndose eco de las peticiones de boicot a los productos estadounidenses.

El banco indio IDFC First Bank estima que, si bien la medida podría impulsar el PIB en un 0,6% en 12 meses, le costará al Estado y a los gobiernos federales unos 20.000 millones de dólares anuales.

La implementación de la medida depende ahora de lograr un consenso con los estados en el Consejo del GST. EFE

