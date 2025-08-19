Modi insiste a canciller chino en la necesidad de paz en la frontera para normalizar lazos

2 minutos

Nueva Delhi, 19 ago (EFE).- El primer ministro de la India, Narendra Modi, insistió este martes ante el ministro de Exteriores de China, Wang Yi, en la importancia de «mantener la paz y la tranquilidad en la frontera» como base para normalizar las relaciones, en la reunión que culminó una visita de dos días marcada por un tono optimista y un pragmático deshielo entre ambas potencias.

Durante el encuentro, celebrado en la residencia del mandatario en Nueva Delhi, Wang Yi entregó formalmente a Modi la invitación del presidente chino, Xi Jinping, para asistir a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) que se celebrará en Tianjin a finales de mes.

Según un comunicado del Gobierno indio, Modi «subrayó la importancia de mantener la paz y la tranquilidad en la frontera, y reiteró el compromiso de la India con una resolución justa, razonable y mutuamente aceptable de la cuestión fronteriza».

La cita con Modi fue el colofón a dos días de actividad diplomática. Horas antes, Wang Yi se había reunido con el asesor de Seguridad Nacional indio, Ajit Doval, en un encuentro en el que ambas partes celebraron el «nuevo impulso» en la relación.

«Ha habido una tendencia al alza. Las fronteras han estado tranquilas. Ha habido paz y tranquilidad. Nuestros compromisos bilaterales han sido más sustanciales», dijo Doval en sus comentarios iniciales, atribuyendo la mejora a la reunión entre Modi y Xi en Kazán el pasado octubre.

Wang Yi coincidió, afirmando que los «reveses» de los últimos años «no estaban en los intereses» de ninguno de los dos países. «Nos alienta ver la estabilidad que se ha restaurado ahora en las fronteras. Damos la bienvenida a la visita del primer ministro Modi a China para la OCS», sentenció el canciller chino.

Este acercamiento, que busca reconstruir los puentes rotos tras los mortales enfrentamientos fronterizos de 2020, llega en un momento de máxima tensión comercial entre la India y la administración de Donald Trump, tras la imposición de un arancel del 50% a los productos indios. EFE

igr/ad

(foto) (video)