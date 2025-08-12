Montenegro logra controlar incendios con ayuda de Serbia

Belgrado, 12 ago (EFE).- En Montenegro, un país balcánico y adriático de 620.000 habitantes, los bomberos han logrado este martes controlar la mayoría de los incendios que ardían fuera de control el lunes, tras recibir ayuda de Serbia.

En un comunicado, el jefe de la Dirección de Protección y Rescate, Miodrag Besovic, se mostró cautelosamente optimista de que se logre el control completo de los fuegos, después de que los bomberos lucharan toda la noche contra las llamas, especialmente en los fuegos que ardían en los alrededores de la capital, Podgorica, y cerca de varias ciudades costeras.

En la tarde del lunes, un helicóptero cisterna Kamov Ka-32 enviado por la vecina Serbia junto a un equipo de siete expertos se sumó a las tareas de extinción en el incendio que amenazaba a Podgorica, ciudad de 151.000 habitantes, donde los bomberos contaban ya con la ayuda de equipos de los servicios locales de protección y rescate, colegas de otros municipios, unidades del Ejército con aviones cisternas, así como una unidad de helicópteros del Ministerio del Interior y un sistema robótico multifuncional para la extinción de incendios.

El Gobierno del país pidió ayer ayuda exterior y activó los mecanismos de cooperación de la Unión Europea, la OTAN y otros países de la región, informó la televisión pública montenegrina RTCG.

En respuesta, Croacia anunció el envío hoy de un avión, informó el Ministerio del Interior montenegrino.

“Hoy la situación es más estable, no podemos predecir completamente el desarrollo de los acontecimientos, pero confiamos en que, con el compromiso de nuestros servicios y la ayuda de los socios, pondremos los incendios bajo control total”, señaló Besovic.

El fuego llegó anoche hasta varios barrios periféricos de la capital, quemando un número no especificado de viviendas pero sin causar víctimas gracias a que los habitantes fueron evacuados.

El denso humo de este incendio que se declaró el pasado día 10 se cierne aún sobre la ciudad, causando problemas de respiración, mientras se percibe un fuerte olor a quemado, según RTCG. EFE

