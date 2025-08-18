Morales reconoce resultado de los comicios y dice que es un «voto castigo a la traición»
Villa Tunari (Bolivia), 18 ago (EFE).- El expresidente de Bolivia Evo Morales reconoció este lunes los resultados de las elecciones generales, en las que los opositores Rodrigo Paz Pereira y el expresidente Jorge ‘Tuto’ Quiroga se enfrentarán en el balotaje, y dijo que es «un voto castigo a la traición».
«Respeto los resultados, somos un movimiento político democrático, ayer hemos ido a votar y no a elegir (…) humildemente hay que reconocer los resultados», dijo Morales (2006-2019) en declaraciones a la emisora cocalera Kawsachun Coca. EFE
