Mozambique firma acuerdo de 20.000 millones de dólares con la catarí Al Mansour Holdings
Maputo, 27 ago (EFE).- El Gobierno de Mozambique firmó un acuerdo por valor de 20.000 millones de dólares con la empresa catarí Al Mansour Holdings, que invertirá en diferentes sectores de la economía, anunció el presidente mozambiqueño, Daniel Chapo.
«Hoy en Maputo firmamos un acuerdo transformador de 20.000 millones de dólares con Al Mansour Holdings, de Catar. Una alianza estratégica que fortalece la cooperación entre Mozambique y Catar», dijo Chapo a última hora del martes a través de la red social X.
Según el mandatario, el pacto «allana el camino para inversiones en agricultura, energía, infraestructura, salud y educación».
Chapo firmó el pacto con el jeque Mansour Bin Jabor Bin Jassim AI Thani, miembro de la familia real catarí y propietario de Al Mansour Holdings.
Catar ha impulsado recientemente su apuesta por África con pactos similares con otros países del continente.
Así, el pasado jueves, Al Thani se comprometió a invertir 12.000 millones de dólares en Botsuana, en sectores como las infraestructuras, la energía, la minería, la industria del diamante, la agricultura, el turismo, la ciberseguridad y la defensa.
También la pasada semana, Al Mansour Holdings alcanzó otro acuerdo por valor de 19.000 millones de dólares con Zambia, incluyendo áreas como el petróleo y el gas. EFE
ac/lbg/cg