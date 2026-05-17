Muere a los 84 años Sammy Marrero, voz de la orquesta de salsa La Selecta de Puerto Rico

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San Juan, 17 may (EFE).- El cantante puertorriqueño Sammy Marrero, voz emblemática de la orquesta de salsa La Selecta, murió a los 84 años, según informó este domingo su hija Jennissa Marrero Morales.

«Papi fue mucho más que un gran cantante y una voz querida por el público; fue un ser humano excepcional, un padre amoroso, abuelo, familiar y amigo inolvidable», expresó la hija del reconocido cantante en sus redes sociales.

Durante alrededor de 44 años consecutivos, Marrero fue la voz que representó a La Selecta, agrupación dirigida por el fallecido Raphy Leavitt, considerada una de las más influyentes del género musical de la salsa puertorriqueña.

«Agradecemos de corazón todas las muestras de amor, apoyo y oraciones que hemos recibido en este momento tan difícil. Su legado vivirá para siempre en su música, en su historia y en el corazón de todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo y admirarlo. Descansa en paz, papi», añadió Marrero Morales.

Después del fallecimiento de Leavitt en 2015, Armando Haddock y Edgard Nevárez formaron una nueva agrupación para que Marrero pudiera continuar deleitando con su voz a sus fanáticos.

Por su parte, Juan Carlos García, el alcalde de Coamo, el pueblo natal de Marrero, ubicado en el área montañosa sur de Puerto Rico, lamentó el fallecimiento del cantante coameño a quien calificó como una de las voces más emblemáticas de la música tropical puertorriqueña.

«Hoy Coamo pierde a uno de sus hijos más distinguidos y Puerto Rico despide a una de las voces más emblemáticas de nuestra música tropical», subrayó en un comunicado el alcalde.

El 16 de febrero de 1942, el reconocido cantante nació en el barrio El Cerro, en Coamo, y más tarde, se trasladó junto a su familia al barrio Pájaros Puertorriqueños, del municipio de Bayamón, en el norte de Puerto Rico.

Asimismo, la Fundación Nacional para la Cultura Popular reaccionó al fallecimiento del artista, describiéndolo como «un hombre sencillo, de familia humilde, con un sentido de responsabilidad y lealtad intachables». EFE

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