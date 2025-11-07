Muere cantante nicaragüense Norma Helena Gadea que compartió escenario con Mercedes Sosa

2 minutos

San José, 7 nov (EFE).- La cantante nicaragüense Norma Helena Gadea, una de las voces más emblemáticas de la música vernácula, folklórica y testimonial de su país, falleció este viernes a los 69 años en un hospital de Managua por complicaciones de salud, informaron sus familiares.

Con casi 50 años de oficio, hija de un músico y una cantante de tango, Gadea fue una de las voces femeninas más conocidas de Nicaragua, con cinco discos grabados y presentaciones con la fallecida intérprete argentina Mercedes Sosa.

A la cantante, que murió por una larga enfermedad en el hospital privado Vivian Pellas, en Managua, la estatal Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) le otorgó en vida el Doctorado Honoris Causa en Educación.

El Gobierno de Nicaragua lamentó el fallecimiento de la destacada intérprete y subrayó que con su voz «dio alas a tanta música nicaragüense».

«Al consignar su partida, extendemos nuestras condolencias y sentimientos respetuosos y solidarios, a su hija Candelaria, a sus familiares y amistades», señaló el Ejecutivo.

Los hermanos y cantautores nicaragüenses Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy también lamentaron la muerte de Gadea, así como los escritores nicaragüenses Sergio Ramírez y Gioconda Belli.

Entre su discografía destacan ‘Flor de pino’, lanzado en 1978 y dedicado al pueblo nicaragüense y su lucha, recordó la plataforma Confidencial.

También ‘Cuando venga la paz’, lanzado en 1985 en Montevideo, Uruguay; ‘Vocación de vivir’, de 2000, grabado en Costa Rica; ‘Lo Esencial’, recopilatorio de 2003, y ‘Gracias a la Vida’, un DVD-CD de 2006 con más de 30 canciones.

Gadea interpretó composiciones de autores nicaragüenses como Carlos Mejía Godoy, Camilo Zapata y Otto de la Rocha, y su estilo le permitió apropiarse de ese repertorio desde una perspectiva personal.

La cantante nicaragüense será velada este viernes en la funeraria Monte de los Olivos, en Managua, y el sábado en su vivienda en el municipio de Ocotal, departamento de Nueva Segovia, fronterizo con Honduras.

La sepultura se realizará el domingo 9 de noviembre en Ocotal, según familiares.

Gadea se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital «Vivian Pellas», en Managua, tras sufrir convulsiones que la dejaron en coma.

La cantante, nacida el 28 de diciembre de 1955 en Ocotal, Nueva Segovia, había enfrentado problemas de salud en años recientes, incluyendo hospitalizaciones en 2021 y 2024.EFE

