Muere durante un entrenamiento un miembro de las fuerzas especiales de la policía alemana

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Berlín, 12 may (EFE).- Un miembro de las fuerzas especiales de la Policía Federal de Alemania fue herido de muerte este lunes durante un entrenamiento de tiro en un campo de adiestramiento de las Fuerzas Armadas en Oldenburg (norte), según informó este martes la Fiscalía y la Dirección Policial de Lübeck.

«Los primeros resultados de la investigación apuntan a un accidente», explicaron en un breve comunicado.

Los hechos ocurrieron el lunes por la noche en el campo de maniobras de Putlos, cerca de la ciudad de Oldenburg, y las autoridades inmediatamente emprendieron las pesquisas necesarias para esclarecer el suceso, recabando pruebas e indicios.

De acuerdo con el diario Bild, la víctima era un miembro del cuerpo de élite GSG9 -una unidad que se activa en caso de ataques terroristas, secuestros con rehenes y similares- que estaba estacionado en Neustadt.

A finales del año pasado, un soldado alemán resultó herido grave en Erding (sur) al recibir accidentalmente un disparo de un policía durante unas maniobras. EFE

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