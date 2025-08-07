The Swiss voice in the world since 1935

Muere el presidente elegido por la junta militar de Birmania

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

El presidente respaldado por los militares en Birmania, que había sido suspendido de sus funciones desde el año pasado debido al deterioro de su salud, falleció este jueves a los 74 años, anunció un comunicado de la junta militar.

El exgeneral Myint Swe fue nombrado presidente interino del país asiático en 2021, cuando los militares derrocaron al gobierno democrático de Aung San Suu Kyi en un golpe de Estado, lo que desencadenó una guerra civil.

Tras el golpe de estado asumió el poder supremo al jefe de las fuerzas armadas, Min Aung Hlaing, quien en julio pasado también asumió la función ceremonial de Myint Swe como «presidente interino», ya que este sufría de párkinson. 

«El presidente U Myint Swe falleció a las 8H28 de la mañana de hoy», aseguró la junta en un comunicado, al añadir que murió en un hospital de la capital, Naipyidó.

Las exequias de Myint Swe se celebrarán como funeral de Estado, indicaron las autoridades.

bur-jts/cwl/arm/zm

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
4 Me gusta
4 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Melanie Eichenberger

¿Cómo celebra el Día Nacional de Suiza en el extranjero?

¿Tiene alguna tradición especial para celebrar el Día Nacional de Suiza? Nos gustaría saber dónde reside y cómo suele conmemorar el 1 de agosto.

Únase al debate
4 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Jessica Davis Plüss

Alargar la vida: ¿Qué opina de la tendencia a la longevidad?

El mercado de la longevidad está en auge gracias, en parte, a los avances de la ciencia del envejecimiento. ¿Qué le parece la idea de prolongar significativamente la vida humana?

Únase al debate
32 Me gusta
21 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR