Muere el senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay
Bogotá, 11 ago (EFE).- El senador y aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, herido gravemente en la cabeza en un atentado el pasado 7 de junio, murió este lunes, informó su esposa, María Claudia Tarazona.
«Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti», escribió Tarazona en sus redes sociales en donde agregó: «Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos». EFE
