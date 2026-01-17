Muere en Italia un joven de 18 años apuñalado en clase por un compañero de instituto

Roma, 17 ene (EFE).- Un joven de dieciocho años murió anoche después de haber sido apuñalado delante del aula por un compañero de un instituto en La Spezia, en la región de Liguria, en el noroeste de Italia.

Youssef Abanoub, italiano de padres egipcios, fue trasladado a urgencias del Hospital Sant’Andrea tras haber sido apuñalado y posteriormente operado, pero falleció durante la noche.

El ataque ocurrió en los pasillos del instituto de formación profesional alrededor de las 11:00 horas, cuando el agresor, un joven de 18 años originario de Marruecos que también estudiaba en el instituto, tras una discusión sacó un cuchillo traído de casa y se abalanzó sobre él.

Aunque posteriormente un profesor consiguió detenerlo y desarmarlo, este ya había dado una puñalada a Abanoub que le perforó el bazo.

Según los testimonios recogidos por los investigadores dentro de la escuela para reconstruir el contexto del ataque, algunos de los estudiantes hablaron de una discusión que había surgido días atras por problemas de celos por una chica.

El diario Corriere della Sera explicó que durante el arresto, el chico confirmó: «Quería matarlo. No debería haberse permitido publicar una foto suya con mi novia en redes sociales».

Todo empezó en el baño durante un cambio de clase, añade el diario de Milán, «hubo un intercambio de acusaciones, una discusión, y entonces el agresor sacó el cuchillo y persiguió a la víctima que intentó correr hacia su aula, pero le alcanzó y le apuñaló justo delante de la puerta.

El asesino podría ser acusado de premeditación además de asesinato y se están examinando los testimonios de sus compañeros, quienes afirman que no era la primera vez que el chico iba a la escuela armado con un cuchillo .

El ministro de Educación, Giuseppe Valditara, lamentó profundamente la muerte del joven «que afecta profundamente a la comunidad escolar y a todo el país» y enfatizó «la urgencia de recuperar la cultura del respeto, empezando por la escuela». EFE

