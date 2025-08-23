The Swiss voice in the world since 1935

Muere en Portugal un bombero que combatía los incendios, cuarta víctima en el país

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

Un bombero murió en Portugal a consecuencia de las heridas sufridas en la lucha contra los incendios forestales que afectan al país, lamentó este sábado la presidencia, sobre el cuarto fallecido por las llamas este verano.

En un comunicado, la presidencia de Marcelo Rebelo de Sousa transmitió su pésame a la familia del bombero «que perdió trágicamente la vida tras combatir directamente los incendios forestales en el municipio de Sabugal», en la mitad norte del país.

Según medios portugueses, el bombero tenía 45 años y trabajaba para una empresa privada de extinción de incendios.

Portugal, como la vecina España, donde también han muerto cuatro personas, combate varios incendios forestales que han consumido unas 60.000 hectáreas, a pesar de una disminución en las temperaturas que ha mejorado la situación, según Protección Civil.

Según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), cerca de 278.000 hectáreas de terreno han ardido desde principios de año en Portugal.

En 2017 se quemaron más de 563.000 hectáreas en unos incendios que provocaron 119 muertes.

La península ibérica está fuertemente afectada por el cambio climático, que provoca olas de calor y sequías más largas, que secan la vegetación y favorecen los incendios forestales, según los expertos.

bur-al/es

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
14 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
22 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR