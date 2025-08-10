Muere en un operativo en Brasil un importante prófugo vinculado al crimen organizado

The Swiss voice in the world since 1935

São Paulo, 10 ago (EFE).- Uno de los criminales «más buscados» de Brasil vinculado al crimen organizado falleció durante un operativo policial para su captura, según informó en sus redes sociales el secretario de Seguridad Pública de São Paulo, Guilherme Derrite.

Se trata de Luken Cesar Burghi Augusto, de 43 años, que se encontraba prófugo en un domicilio en el litoral paulista y sobre el cual pesaba una condena de 46 años y 11 meses por haber participado en el atraco a una empresa de transporte de valores en 2017, en la ciudad de Araçatuba, en el interior del estado de São Paulo.

Este asalto se saldó con un policía muerto y unos 8 millones de reales robados (aproximadamente unos 1,5 millones de dólares).

De acuerdo con medios brasileños, este hombre era líder dentro del Primer Comando de la Capital (PCC), la mafia más poderosa de Brasil, cuyos tentáculos se expanden hoy por todo el territorio nacional y buena parte de Sudamérica, sobre todo en Paraguay y Bolivia.

Derrite informó que el hombre «optó por la confrontación, disparó contra los policías y no quedó otra alternativa que neutralizarlo».

Según el comunicado divulgado por la misma secretaría, Augusto efectuó disparos de arma de fuego contra los policías que integraban el operativo, a lo que los agentes respondieron y el hombre «murió en el lugar».

Además, se confiscó un arma calibre 9mm, diversas municiones y documentos bajo sospecha de falsificación.EFE

