Muere jugador de 16 años por bala perdida, según medio ecuatoriano

1 minuto

Guayaquil (Ecuador), 5 nov (EFE).- El futbolista de 16 años Miguel Nazareno, de la cantera de Independiente del Valle, falleció en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, en un hecho que su club lo achacó a la inseguridad.

Según el medio digital Primicias, el joven fue alcanzado por una bala perdida durante un tiroteo, pero no suministró más detalles.

También sin explicar las circunstancias, el club expresó su «profundo pesar» por la muerte de Nazareno, quien se encontraba en su casa.

«Lamentablemente fue víctima de la inseguridad que afecta a nuestro país», dice la nota.

En septiembre pasado fallecieron en hechos de violencia el juvenil Jostin Mero, del club Manta, y Jonathan ‘Speedy’ González, del 22 de Julio, de la segunda división.

Semanas de estos dos hechos murieron por heridas de bala y en circunstancias no esclarecidas los futbolistas Maicol Valencia y Leandro Yépez, del club Exapromo Costa, de la tercera división local. EFE

