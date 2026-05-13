Muere Pedro Roig, uno de los líderes del exilio cubano y veterano de Bahía de Cochinos

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Miami (EE.UU.), 13 may (EFE).- El cubano Pedro Roig, uno de los líderes del exilio en Miami, murió este miércoles a los 85 años de edad tras haber sido veterano de la Brigada 2506 que participó en la operación de Bahía de Cochinos en la isla y tras haber dirigido Radio y Televisión Martí, según informó la Asamblea de Resistencia Cubana.

Roig, nacido el 24 de julio de 1940 en Santiago de Cuba, fue una de las voces más influyentes de los exiliados tras haber participado en la Brigada 2506, que el 17 de abril de 1961, con el respaldo de Estados Unidos, desembarcó en Bahía de Cochinos para derrocar al Gobierno de Fidel Castro, aunque sin éxito.

También dirigió Radio y Televisión Martí, supervisadas por la Oficina de Transmisiones para Cuba (OCB, en inglés), fundada en 1990 con financiamiento del Gobierno estadounidense.

La Asamblea de Resistencia Cubana (ARC), que representa a exiliados en Florida, lo llamó «un cubano que luchó y dedicó gran parte de su vida a la libertad de Cuba».

El hombre era historiador y abogado con estudios en la Universidad de Miami y St. Thomas University, además de haber sido ejecutivo del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami.

El entonces presidente estadounidense George H.W. Bush (1989-1993) lo nombró en 1991 miembro del Consejo Asesor Nacional de Educación por sus aportes educativos en Estados Unidos.

También escribió libros sobre la historia de Cuba como ‘Death of a Dream’ (‘La muerte de un sueño’) y ‘Cuban War of Independence 1895-1898’ (‘La guerra de independencia de Cuba 1895-1898’), referencias académicas del tema.

«Descanse en paz este patriota y destacado cubano que fue figura clave de algunas de las organizaciones más combativas del exilio y que tan duro luchó por Cuba libre», apuntó la ARC. EFE

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