Muere Ted Turner, el fundador y «alma» de CNN

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Ted Turner, el empresario estadounidense que revolucionó la industria televisiva con la creación de la cadena CNN, pionera en la emisión ininterrumpida de noticias, murió a los 87 años, informó la empresa el miércoles.

El magnate de los medios, filántropo y ecologista había anunciado en 2018 que padecía demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa con síntomas similares a los del parkinson y el alzhéimer.

El presidente estadounidense, Donald Trump, usual crítico de las coberturas de CNN, lo despidió como «uno de los grandes de todos los tiempos».

Nacido en Cincinnati, Ohio, en noviembre de 1938, Robert Edward «Ted» Turner III asistió a un internado militar en Tennessee y luego a la Universidad Brown, pero fue expulsado antes de graduarse.

Tras encargarse de la empresa de publicidad que había dejado su padre, quien se suicidó, incursionó en la televisión en 1970 al comprar un canal en Atlanta, Georgia.

Diez años más tarde, ese canal era el pilar de su red nacional, Turner Broadcasting System, cuyos beneficios le permitieron lanzar la Cable News Network (CNN).

Primer canal informativo las 24 horas, CNN se impuso progresivamente en Estados Unidos y luego a escala internacional, acompañando el paso de la televisión hertziana al cable.

Su proyección se manifestó especialmente durante la primera guerra del Golfo (1990-1991), gracias a una extensa cobertura en directo por tecnología satelital.

– Rival de Murdoch –

«Ted es un gigante sobre cuyos hombros nos apoyamos, y hoy todos nos tomaremos un momento para rendirle homenaje y reconocer su influencia en nuestras vidas y en el mundo. Fue y siempre será el alma de CNN», declaró en un comunicado Mark Thompson, presidente y director ejecutivo de la cadena.

El éxito de CNN inspiró la creación de numerosos canales de información continua, en particular Fox News, fundado por su viejo rival Rupert Murdoch, MSNBC y muchos otros en todo el mundo.

El deporte era la otra pasión de Turner. Fue propietario del equipo de béisbol de los Atlanta Braves, de los Atlanta Hawks de baloncesto y de los Atlanta Thrashers de hockey sobre hielo. Además, ganó la Copa América de vela en 1977 como patrón del yate estadounidense Courageous.

Un incidente marítimo reforzó su rivalidad con Murdoch en 1983, cuando un yate patrocinado por este último chocó con el de Turner durante la regata Sídney-Hobart, provocando el naufragio de su goleta.

«Su papel pionero dejó una huella indeleble en nuestro paisaje cultural. Fue un gran estadounidense y un amigo», reaccionó el magnate australiano en un comunicado.

«Hombre del año» de la revista Time en 1991, ese mismo año se casó con la actriz Jane Fonda, su tercera esposa. Se divorciaron una década más tarde, y él achacó sus problemas a la conversión de ella al cristianismo.

En un comunicado, la familia de Turner recordó su «estilo directo» y «entrañable sentido del humor».

«Encantaba a la gente con su calidez y su general falta de presunción, pese a sus muchos éxitos y su condición de celebridad; algo que quedaba claro en su respuesta a cualquiera que se dirigiera a él como ‘señor Turner’: siempre contestaba, ‘¡Llámame Ted!'», dijo.

– Defensor del medio ambiente –

Turner también era conocido por sus compromisos benéficos y medioambientales.

En 1998, donó 1.000 millones de dólares a la ONU para crear la Fundación de la ONU, enfocada en el cambio climático, el desarrollo sostenible, la tecnología y la salud.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, saludó el miércoles a «un visionario cuya convicción, generosidad y audacia han dejado una huella duradera en las Naciones Unidas y en nuestro mundo».

También creó en 1997 un fondo para la protección de especies amenazadas. En 2015 lanzó Ted Turner Reserves, una iniciativa de ecoturismo que permite visitar sus propiedades en Nuevo México y conocer proyectos de conservación.

Su muerte se produce cuando CNN se prepara para pasar al control de la familia Ellison, considerada cercana a Trump, lo que genera interrogantes sobre su independencia editorial.

El presidente estadounidense afirmó el miércoles que CNN se había vuelto «woke», un término peyorativo para criticar el activismo en favor de las minorías, y expresó su esperanza de que con sus nuevos dueños, la cadena regrese «a su antigua credibilidad y gloria».

CNN registra desde hace muchos años malos índices de audiencia. Su competidora Fox News registra una cuota de pantalla mucho más importante.

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