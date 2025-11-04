Muere trabajador rescatado tras el colapso parcial de una torre medieval en Roma

Un trabajador que fue rescatado tras 11 horas entre los escombros de una torre medieval que colapsó parcialmente en Roma falleció este martes tras ser hospitalizado, informaron medios italianos citando fuentes médicas.

El hombre, identificado como Octay Stroici, de 66 años y nacionalidad rumana, quedó atrapado después de que un segmento del interior de la Torre dei Conti colapsara junto con una sección de la fachada.

La edificación, que data de principios del siglo XIII y estaba siendo restaurada, se encuentra en una zona muy transitada, junto al Foro Imperial y cerca del Coliseo, el monumento más visitado de Italia.

Stroici se mantuvo consciente durante las tareas de rescate antes de ser ingresado al hospital en condición crítica, según el Ministerio de Relaciones Exteriores rumano.

Fue internado con un paro cardiorrespiratorio y se hicieron intentos de reanimación durante más de una hora, informó el hospital Umberto I a la agencia noticiosa italiana Ansa.

«Pese a esto, la actividad cardíaca espontánea no pudo ser restaurada» y su «muerte fue declarada a las 00H20 (23H20 GMT del lunes)», agregó el centro médico.

El derrumbe provocó una densa nube de humo blanco y dejó escombros en la calle.

Los bomberos accedieron a las ventanas de la torre con grúas y desplegaron un dron para realizar una inspección.

Otros tres trabajadores que se encontraban dentro de edificio lograron ser evacuados. Uno de ellos fue trasladado al hospital en estado crítico, indicó un portavoz de los bomberos.

– «No era seguro» –

Un segundo colapso parcial de la torre, aproximadamente una hora y media después, provocó nuevas nubes de polvo.

Un operario que se encontraba dentro en el momento del primer derrumbe dijo a la AFP que escapó por un balcón.

«No era seguro. Solo quiero irme a casa», aseguró el hombre, con el uniforme cubierto de polvo blanco, que se identificó como Ottaviano y dijo tener 67 años.

La Torre dei Conti estaba en proceso de restauración con fondos de la Unión Europea.

Los derrumbes del lunes afectaron uno de los pilares de refuerzo del edificio y parte de su base, además de la escalera y el techo, dijo la Dirección de Patrimonio Cultural de Roma en un comunicado.

La fase de las obras iniciada en junio de 2025, que incluía la retirada de asbesto de la estructura, estaba prácticamente terminada.

La Dirección de Patrimonio afirmó que un análisis realizado al comienzo de las renovaciones demostró que se daban las «condiciones de seguridad necesarias» para que las obras pudieran continuar.

El alcalde de Roma y el ministro de Cultura de Italia, Alessandro Giuli, acudieron al lugar.

En medio de la emergencia, el gobierno italiano convocó al embajador de Rusia después de que la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país sugiriera un vínculo entre el accidente y el apoyo de Italia a Ucrania en la guerra con Moscú.

«Mientras el gobierno italiano siga malgastando inútilmente el dinero de los contribuyentes, toda Italia se derrumbará, desde la economía hasta sus torres», afirmó la vocera María Zajárova, en la plataforma Telegram.

El jefe de la diplomacia italiana, Antonio Tajani, calificó esas declaraciones de «vergonzosas e inaceptables».

