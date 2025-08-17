The Swiss voice in the world since 1935

Muere un bombero en Portugal tras sufrir un accidente de tráfico de camino a un incendio

Lisboa, 17 ago (EFE).- Un bombero murió este domingo tras sufrir un accidente de tráfico cuando se dirigía a un incendio declarado en una zona de la localidad Fundão, ubicado en el distrito de Castelo Branco, informó la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC).

En el accidente también resultaron heridos otros cuatro bomberos, que están siendo atendidos por los equipos de emergencia en el lugar, agregó la ANEPC en un comunicado.

La protección civil lusa presentó sus condolencias a la familia, los amigos y los bomberos de Covilhã por el fallecimiento de la víctima y deseó una rápida recuperación a los heridos.

«Nunca será demasiado subrayar el compromiso, el altruismo y la profesionalidad con que, cada día, miles de bomberos en todo el país se dedican, con valentía y entrega, a la defensa de la población y los bosques contra los incendios», concluyó la ANEPC.

Portugal atraviesa desde hace semanas una ola de calor e incendios que tiene al país en estado de alerta hasta el próximo martes. Este domingo hay activos nueve grandes incendios que combaten más de 4.700 efectivos. EFE

lmg/vh

