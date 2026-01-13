Muere un niño de 11 años en atentado contra directivos de una cárcel del sur de Colombia

Bogotá, 13 ene (EFE).- El hijo de 11 años del director de la Cárcel de Media Seguridad de Neiva, Édgar Enrique Rodríguez Muñoz, falleció este martes tras un atentado armado contra dos directivos de ese centro en el sur de Colombia, informó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en un comunicado.

Según el Inpec, el ataque ocurrió hacia las 6:53 hora local (11:53 GMT), cuando el director de ese centro penitenciario se desplazaba en un vehículo particular en la vía que comunica a Neiva con el municipio de Rivera, acompañado de su hijo y del subdirector de la prisión, el coronel retirado Renato Solano Osorio.

En ese trayecto, las autoridades señalaron que un motociclista, que todavía no ha sido identificado, interceptó el vehículo y disparó en aproximadamente seis ocasiones.

En el ataque, el subdirector de la cárcel recibió dos impactos de bala, uno en el abdomen y otro en el tórax, mientras que el menor fue alcanzado por un disparo en la cabeza que causó su muerte. EFE

