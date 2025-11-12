Muere un niño palestino un mes después de ataque con gas lacrimógeno por tropas israelíes

Jerusalén, 12 nov (EFE).- Un niño palestino murió la tarde del martes tras sufrir asfixia, hace un mes, cuando tropas israelíes bombardearon con gas lacrimógeno el área donde recogía aceitunas junto a su familia en Beita, al sur de Nablus, norte de Cisjordania ocupada.

Según documentación publicada este miércoles por la ONG Defense for Children International Palestine (DCIP), el menor, Aysam Jihad Labib Naser, colapsó el pasado 11 de octubre durante el ataque, y una enfermera le practicó una reanimación cardiopulmonar.

Una ambulancia, que se encontraba cerca por si se producían ataques de colonos israelíes, trasladó a Aysam al Centro de Emergencias Beita, donde los médicos lograron reanimarlo con un desfibrilador y, tras su paso por el Hospital Gubernamental Al Watani en Nablus, fue ingresado en otro centro en cuidados intensivos hasta su muerte ayer.

Según esta ONG, tres vehículos militares israelíes irrumpieron en el área donde Aysam y su familia recolectaban aceitunas esa mañana, y los soldados les anunciaron con megáfonos que debían evacuar la zona. Menos de un minuto después, los vehículos militares avanzaron hacia la familia y los soldados dispararon botes de gas lacrimógeno.

Esta temporada de la cosecha de aceitunas es la más violenta contra la población palestina, según la OCHA, desde que esta agencia comenzara a documentar las agresiones de colonos en territorio ocupado en 2006.

En total, las fuerzas israelíes y los colonos han matado a 47 niños palestinos en el territorio ocupado de Cisjordania este 2025, lo que equivale a una de cada cinco muertes causadas este año, en el que ya se superan los 200 palestinos fallecidos por fuego israelí.

El pasado día 7 de noviembre, el Ejército israelí mató a dos palestinos de 16 años, y confiscó sus cuerpos, después de que presuntamente lanzaran cócteles molotov hacia el muro de separación en la localidad palestina de Al Judeira, al noroeste de Jerusalén.

Y el 5 de noviembre, los soldados mataron a un chico de 15 años en el pueblo de Yamoun, noroeste de Yenín, que presuntamente había lanzado piedras y cócteles molotov, junto a otros jóvenes palestinos, contra un vehículo militar blindado, según información castrense y medios locales. EFE

