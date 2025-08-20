Muere un presunto líder del EI en una operación de la coalición internacional en Siria

(Actualiza con la muerte de un yihadista y aclara detalles)

Beirut, 20 ago (EFE).- Un presunto líder del grupo yihadista Estado Islámico (EI) murió anoche durante una operación de la coalición internacional contra una vivienda en la provincia de Idlib, en el noroeste de Siria, informaron este miércoles diversas fuentes.

El objetivo de la redada fue un ciudadano iraquí identificado como Salah Noman, considerado una de las personas buscadas «más peligrosas» por estar implicado en la activación de células del EI y la facilitación de su movimiento dentro del país, aseguró una fuente de seguridad a la televisión estatal siria Al Ijbariya.

Según la fuente, no identificada, el responsable fue hallado en una casa en la aldea de Alma, adonde se había trasladado con su mujer, un hijo y su madre después de que ya fuera perseguido por el Servicio de Seguridad Interna en otra zona de la misma demarcación administrativa.

Por su parte, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos explicó que comandos pertenecientes a la coalición internacional de lucha contra el EI, liderada por Estados Unidos, se desplazaron en helicóptero hasta Atma, coincidiendo con un fuerte despliegue de fuerzas especiales en la zona.

De acuerdo con una nota de la organización, la operación se prolongó durante alrededor de hora y media, y se saldó con la muerte de al menos una persona y con la detención de un presunto responsable iraquí del Estado Islámico.

«Se desconoce si las mujeres de nacionalidad no siria que acompañaban al comandante fueron arrestadas por las fuerzas de la Seguridad General (sirias) o las fuerzas de la coalición internacional», apuntó la organización, que se dedica a contabilizar la violencia en Siria desde el inicio del conflicto hace casi 14 años.

La misión encabezada por Washington todavía no se ha pronunciado al respecto, ni tampoco lo han hecho sus aliados de la alianza armada liderada por kurdos de las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), de cuyas áreas nororientales partieron supuestamente los helicópteros encargados del operativo.

Las tropas estadounidenses realizan de tanto en tanto algunas redadas de este tipo o bombardeos selectivos de dron contra miembros de este y otros grupos extremistas en Siria.

Los dos primeros grandes líderes del EI, Abu Bakr al Bagdadi y Abu Ibrahim al Hashimi al Qurashi, murieron en sendas redadas estadounidenses realizadas en 2019 y 2022 en Idlib, dónde también fue eliminado por las fuerzas turcas el último ‘califa’ del grupo, Abu al Husein al Huseini al Qurashi. EFE

