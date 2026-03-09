Muere un profesor de secundaria por una broma de sus estudiantes que salió mal en EE.UU.

2 minutos

Miami (EE.UU.), 9 mar (EFE).- Un profesor de secundaria murió atropellado por un alumno que huía después de gastarle una broma con papel higiénico en su residencia, en el estado de Georgia (EE.UU.), tras lo que el estudiante fue acusado de homicidio.

Jason Hughes, de 40 años, salió de su vivienda con la intención de sorprender a cinco estudiantes que estaban lanzando papel sobre los árboles de su parcela, una broma que, según contó su esposa -profesora en el mismo instituto- al diario The New York Times, el hombre esperaba con ilusión.

Cuando los estudiantes escucharon al profesor, se subieron a dos vehículos para huir del lugar, pero uno de ellos atropelló accidentalmente a Hughes, después de que este se resbalara y cayera sobre la carretera.

Aunque se bajaron del vehículo para socorrerle, el profesor acabó siendo declarado muerto de camino al hospital de la localidad de Gainesville, donde tuvo lugar el suceso.

El conductor del vehículo, de 18 años, fue acusado de homicidio vehicular por la Policía, aunque la mujer de Hughes aseguró que quiere que retiren los cargos.

«Esta es una tragedia terrible, y nuestra familia está decidida a evitar que ocurra otra tragedia que arruine la vida de estos estudiantes», dijo al citado medio.

Los otros cuatro estudiantes fueron detenidos y acusados de allanamiento ilegal y tirar basura en propiedad privada, aunque posteriormente quedaron en libertad bajo fianza.

Los miembros de la comunidad han instalado un monumento frente a la escuela donde Hughes impartió clases y enseñó.EFE

