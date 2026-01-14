Muere una civil rusa tras ataque de dron ucraniano en la región de Bélgorod

Moscú, 14 ene (EFE).- Una civil rusa murió hoy en la región fronteriza de Bélgorod tras el ataque de un dron ucraniano contra el automóvil en que viajaba, según denunció el gobernador local, Viacheslav Gladkov.

«Un nuevo ataque terrorista por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En la localidad Zozuli del distrito Borísovski un dron atacó un automóvil. Una mujer murió en el lugar a consecuencia de las heridas recibidas. Mis sinceras condolencias a familiares y allegados de la fallecida», escribió en su cuenta de Telegram.

Según Gladkov, el conductor del automóvil resultó también herido y fue trasladado al hospital local, mientras que el vehículo fue consumido por las llamas.

Ucrania ataca prácticamente a diario las zonas fronterizas rusas, en particular las Bélgorod y Kursk, con drones ligeros, causando numerosas bajas en la población civil.

Dada la cercanía, las fuerzas ucranianas utilizan no solo drones de ala fija de mayor alcance, sino cuadricópteros y drones FPV, de menor alcance y más difíciles de detectar.EFE

