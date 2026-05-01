Mueren 17 y siete son rescatados frente a la costa de Libia, dice la Media Luna Roja

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La Media Luna Roja de Libia anunció el miércoles que un barco patrullero recuperó 17 cadáveres y rescató a siete personas en un operativo para asistir a un barco varado frente a la costa del país del norte de África.

«Tras ocho días de angustia, el patrullero Almarqab (…) rescató un barco a la deriva. La operación resultó en el rescate de siete sobrevivientes y la recuperación de 17 cadáveres», dijo la Media Luna Roja en un comunicado en Facebook.

La organización divulgó fotos en su página de Facebook en las que aparecen socorristas cargando bolsas negras de cadáveres desde un barco.

Indicó que la operación fue «una de las misiones de campo más arduas hasta la fecha».

Situada a unos 300 kilómetros de Italia, Libia se ha convertido en el punto de salida de decenas de miles de migrantes que arriesgan sus vidas cada año en el mar para intentar llegar a Europa.

La Media Luna Roja no informó la nacionalidad de los muertos o rescatados, pero indicó que brindó asistencia humanitaria a los sobrevivientes junto al Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, lo cual sugiere que se trata de migrantes.

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