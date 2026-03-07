Mueren 25 personas en Kenia por fuertes lluvias e inundaciones

3 minutos

Nairobi, 7 mar (EFE).- Al menos 25 personas murieron en Kenia por las fuertes lluvias e inundaciones que se produjeron entre el viernes por la tarde y el sábado, especialmente en Nairobi, que concentra 23 fallecidos, informó el Gobierno keniano.

«Actualmente se han notificado 25 muertes, incluidos 21 hombres adultos, dos niños varones en Nairobi y dos niños varones en el condado de Kitui (162 kilómetros al este de la capital)», informó la Portavocía del Gobierno en su cuenta de la red social X.

Hasta 3.500 hogares se vieron afectados en la capital keniana, y otros 381 se vieron damnificados en el condado de Kisumu tras el desbordamiento del río Sondu-Miriu, que provocó daños en las localidades de Kobala y Kobuya.

En colaboración con la Cruz Roja de Kenia y otras organizaciones, el Gobierno se encuentra prestando refugio a las familias desplazadas, que se alojaron en iglesias, escuelas y viviendas de vecinos, y se distribuyeron alimentos, artículos no alimentarios y kits de higiene.

Según el comunicado, diferentes carreteras y puentes han resultado dañados, inundados e incluso arrasados por el agua.

El acceso a las principales carreteras de Nairobi, como la carretera Mombasa, la autopista Uhuru, la carretera Langata, la carretera Mpaka y la carretera Kangundo también se vieron afectadas, si bien su normalidad se ha recuperado «progresivamente» con el trabajo de diversas agencias del Gobierno nacional y del condado.

Los equipos gubernamentales también se encuentran en tareas para desatascar los sistemas de drenaje de la capital, cerrar pasos inseguros y desviar el tráfico.

15 escuelas afectadas

Unas 15 escuelas se vieron afectadas por las inundaciones tan solo en Nairobi, y las autoridades están recopilando información sobre todos los colegios afectados a nivel nacional.

«Las líneas eléctricas se han visto afectadas, lo que ha provocado cortes y desconexiones en zonas inundadas de Nairobi y otras regiones. El gobierno ha desplegado equipos de la Cruz Roja Keniana que trabajan activamente para restablecer el suministro», añadió el Gobierno, que trabaja junto con la compañía eléctrica Kenya Power para reconectar las líneas afectadas.

Del mismo modo, alertó de que la infraestructura hídrica corre el riesgo de contaminarse con aguas residuales y escorrentías, por lo que ha movilizado a la unidad de respuesta rápida de las Fuerzas de Defensa de Kenia (KDF, por sus siglas en inglés), la Unidad Nacional de Gestión de Desastres (NDMU) y otros equipos de respuesta.

Lluvias intensas hasta el lunes

Por otro lado, el Departamento Meteorológico de Kenia (KMD, por sus siglas en inglés) informó este sábado en redes sociales de que la alerta por lluvias intensas emitido el martes permanecerá activo hasta el próximo lunes en todo el país.

A lo largo del fin de semana se esperan lluvias de nivel moderado a intenso en todo el país, con «fuertes tormentas aisladas» de entre 40 y 100 milímetros en algunas localidades, unas cantidades capaces de «saturar rápidamente los suelos, saturar los sistemas de drenaje y causar inundaciones en zonas bajas», por lo que el organismo mantendrá el riesgo alto de inundaciones, deslizamientos de tierra y contaminación de agua.

Estas lluvias son parte de una «racha húmeda prolongada» que comenzó a mediados de febrero de 2026, lo que ha provocado la saturación de los sistemas de drenaje. EFE

