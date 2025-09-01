Mueren 5 miembros del Ejército paquistaní al estrellarse un helicóptero militar

1 minuto

Islamabad, 1 sep (EFE).- Cinco miembros del Ejército de Pakistán murieron este lunes en el norte de este país asiático al estrellase el helicóptero militar en el que viajaban mientras estaba realizando un aterrizaje de prueba.

«Un helicóptero militar se ha estrellado en (la región de) Gilgit-Baltistán con cinco tripulantes a bordo. Todos ellos han sido martirizados (muertos) en el accidente», dijo a EFE el portavoz del Gobierno de esta región, Faizullah Faraq.

A bordo viajaban dos pilotos y tres miembros del personal técnico, precisó el portavoz. «El helicóptero estaba realizando un aterrizaje de prueba en un helipuerto recién propuesto. El accidente, al parecer, ocurrió debido a un fallo técnico», añadió Faraq.

Según las autoridades, el aparato pertenecía a la división de Aviación del Ejército paquistaní y se estrelló en el distrito de Diamer.

El accidente tuvo lugar en Gilgit-Baltistán, una región de gran altitud y valor estratégico, fronteriza con China, que forma parte del territorio histórico de Cachemira, disputado entre la India y Pakistán desde 1947.

La zona alberga importantes proyectos de infraestructura y una notable presencia militar.

Se trata del segundo accidente mortal de un helicóptero militar en la misma región en poco más de dos semanas. El pasado 15 de agosto, otro helicóptero que participaba en tareas de rescate por las lluvias del monzón se estrelló también en Gilgit-Baltistán, causando la muerte de sus cinco tripulantes. EFE

aa-jgv/igr/jac