Mueren 8 personas en una avalancha humana durante una festividad religiosa en la India

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Nueva Delhi, 31 mar (EFE).- Al menos ocho personas murieron y otras ocho resultaron heridas este martes en un templo hindú del estado de Bihar, en el norte de la India, por una avalancha humana durante un evento religioso y las altas temperaturas, confirmaron las autoridades.

«Lamentablemente, ocho personas han fallecido. Otras ocho personas heridas han sido trasladadas para recibir tratamiento y se encuentran estables», dijo en una rueda de prensa el magistral del distrito de Policía de Bihar, Kundam Kumar.

Según las autoridades, la mayoría de las personas concentradas en los alrededores del templo eran mujeres, ya que el lugar de rito hace especial referencia a la diosa Shitala, protectora de la salud y los niños, a quien las devotas rinden culto para pedir protección frente a enfermedades infecciosas.

«Se congregó un gran número de mujeres, muchas de las cuales estaban ayunando. Después de tomar un baño sagrado, estaban accediendo a las instalaciones del templo. La combinación de calor intenso, deshidratación y sofocación hizo que la multitud se volviera incontrolable», añadió Kumar.

Tras el colapso de las vallas, los servicios de emergencia desplegaron una flota de ambulancias para evacuar a las víctimas. De las ocho heridas, una ha sido derivada a un hospital de alta complejidad debido a su estado crítico.

El superintendente de policía de Nalanda, Bharat Soni, explicó que el comité de gestión del templo no notificó a las autoridades la magnitud de la multitud que se esperada. «Solo se habían estacionado vigilantes locales y una patrulla de rutina. Al no recibir aviso del aumento de asistentes, no se desplegaron fuerzas adicionales», señaló.

El accidente coincide con la visita oficial de la presidenta de la India, Droupadi Murmu, al mismo distrito en Bihar, lo que habría provocado que gran parte de los efectivos policiales del distrito fueran trasladados para cubrir sus desplazamientos.

«Hoy es Mahavir Jayanti y martes, así que había muchísima gente. Las barricadas se rompieron y de repente se produjo una estampida. La gente fue pisoteada… También dicen que no había policía allí», declaró un residente de la zona, Lalit Kumar, a los medios.

El primer ministro de la India, Narendra Modi, expresó su «profunda tristeza» por lo sucedido y anunció una indemnización de 200.000 rupias (unos 2.400 dólares) para los familiares de las fallecidas a través del Fondo Nacional de Ayuda.

Las autoridades han confirmado la formación de un equipo de investigación para depurar responsabilidades.

Este tipo de incidentes son comunes en la India, donde la combinación de infraestructuras rurales precarias, el desvío de recursos de seguridad para actos oficiales y la masiva afluencia de fieles en fechas señaladas suelen derivar en tragedias. EFE

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