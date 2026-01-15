Mueren al menos tres palestinos por ataques israelíes en Gaza pese al alto el fuego

2 minutos

Gaza, 15 ene (EFE).- Al menos tres palestinos han muerto este jueves por dos ataques israelíes en diferentes puntos de la Franja de Gaza pese al alto el fuego, según informaron fuentes médicas a EFE.

Según fuentes del hospital gazatí de Al Aqsa, un ataque dirigido al patio trasero de una vivienda en Deir El Balah (centro de Gaza) resultó en al menos un muerto y un herido grave. Según dijo su familia a EFE, el fallecido, de 34 años, se llamaba Said Jaled al Jarou.

Además, dos personas murieron por fuego israelí en el cruce de Al Alam, en la zona de Mawasi de Rafah (sur de la Franja). Según fuentes del complejo médico Al Naser, el Ejército israelí impidió a los equipos de emergencia acceder al lugar para recuperar los cuerpos.

Tras ser consultado por EFE al respecto, el Ejército israelí afirmó que «más temprano hoy, en el sur de la Franja de Gaza, las tropas identificaron a un terrorista que cruzó la línea amarilla y se acercó a las tropas, representando una amenaza inminente a su seguridad».

El Ejército afirmó que ese es el único incidente de este jueves del que tiene conocimiento.

Ya son más de 451 los palestinos muertos por fuego israelí desde el 10 de octubre; día en que entró en vigor el actual alto el fuego, según informó este jueves el Ministerio de Sanidad de Hamás en la Franja.

Entre ellos hay al menos un centenar de niños, según informó el martes Unicef, que especificó que el número real de niños palestinos muertos podría ser mayor ya que estos son solo los casos «con suficientes detalles» para ser registrados.

Además, en estos 97 días, los servicios de rescate han recuperado 710 cadáveres, de los miles que se estima siguen bajo los escombros de una Franja devastada por los ataques israelíes en la que más del 80 % de sus edificios, según la ONU, han sido dañados o destruidos.

El total de palestinos muertos, durante la ofensiva bélica de dos años que siguió los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2024, supera las 71.400 víctimas, entre ellos más de 20.000 niños, según los datos de Sanidad. EFE

