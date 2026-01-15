Mueren dos niños en Afganistán tras explotar un proyectil que manipulaban

Kabul, 15 ene (EFE).- Dos niños de 12 y 13 años murieron y una mujer y otro menor resultaron heridos este jueves en Afganistán tras explotar un proyectil de cohete que estaban manipulando, según informó a EFE un funcionario local.

La explosión ocurrió en la provincia afgana de Faryab, en el norte de este país y fronteriza con Turkmenistán.

«Tras la explosión de un proyectil de cohete disparado en una zona en ruinas del distrito de Qaisar, dos niños de 12 y 13 años murieron y una mujer y otro niño resultaron heridos», dijo a EFE el jefe del Departamento de Información y Cultura de Faryab, Shaqibullah Mohammadi.

Añadió que el proyectil que explotó había sido encontrado en una zona en ruinas y que las investigaciones sobre el incidente están en curso.

Las víctimas eran residentes de la aldea de Tawimast y se dirigían hacia otra aldea, Bori, cuando encontraron el dispositivo que no había detonado y comenzaron a manipularlo hasta que explotó.

«Como resultado de la explosión, Samiullah murió en el lugar de los hechos y Abdullah falleció durante su traslado al hospital. Una mujer y otro niño también sufrieron heridas leves», dijo.

En Afganistán, minas terrestres solían ser colocadas por los talibanes durante la guerra para evitar la movilidad de vehículos de las fuerzas de seguridad entre provincias.

Los niños son especialmente vulnerables a los explosivos que quedan sin detonar en zonas de conflicto puesto que no pueden identificar rápidamente qué son los restos de proyectiles y minas.

Según el último informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), publicado en 2025 con datos de 2024, el organismo registró ese año que 434 niños murieron o resultaron heridos en incidentes relacionados con minas terrestres u otros restos explosivos.

Estas víctimas infantiles representaron más del 76 % del total de fallecidos y heridos registrados por el CICR.

Durante varios años, decenas de empresas de desminado trabajaron en Afganistán para limpiar los restos explosivos de guerra pero, debido a la continuidad del conflicto, estas no pudieron desmantelar todas las minas. EFE

