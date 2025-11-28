Mueren ocho mineros al derrumbarse un pozo en una mina de oro cerrada en este de Zimbabue

Harare, 28 nov (EFE).- Ocho mineros murieron este jueves tras quedar atrapados bajo tierra cuando un pozo se derrumbó después de inundarse en la mina de oro Redwing, situada en la provincia de Manicaland, en el este de Zimbabue, según confirmó este viernes el portavoz de la Policía Nacional, Paul Nyathi.

El derrumbe ocurrió en una vivienda, ya que el propietario -residente en la zona de la mina- había perforado un pozo ilegal junto a su casa para realizar una extracción artesanal dentro del yacimiento.

Nyathi precisó que diez mineros ilegales habían entrado en el pozo cuando este se derrumbó tras inundarse, causando la muerte de ocho de ellos, mientras que dos lograron sobrevivir.

«La Policía, en colaboración con las autoridades de la mina Redwing, ha logrado recuperar los ocho cuerpos del pozo. La operación se llevó a cabo durante dos días», detalló el portavoz.

En enero del año pasado, quince mineros murieron en Redwing -que se encuentra cerca de la frontera con Mozambique- tras quedar atrapados por el derrumbe de otro pozo.

Esta mina ha sufrido en los últimos años varios derrumbes de pozos en los que han quedado atrapados mineros, lo que llevó a la Agencia de Gestión del Medio Ambiente de Zimbabue a cerrarla en enero de 2023.

Sin embargo, muchos trabajadores siguieron operando ilegalmente.

Se estima que unas 500.000 personas participan en esta actividad, ya que representa una de las principales fuentes de divisas para el país.

Según datos de la refinería estatal Fidelity, Zimbabue alcanzó en 2024 una producción récord de 36,48 toneladas de oro, un 21 % más que el año anterior, impulsada principalmente por los mineros artesanales, cuya producción aumentó casi un 30 %, muy por encima del 11,4 % registrado por las grandes compañías.

El oro, junto con el tabaco y el platino, figura entre las principales fuentes de divisas extranjeras y los principales destinos del oro zimbabuense son Asia y Emiratos Árabes Unidos. EFE

