The Swiss voice in the world since 1935

Mueren ocho presuntos delincuentes «peligrosos» durante una operación antidroga en Egipto

Este contenido fue publicado en
2 minutos

El Cairo, 19 ago (EFE).- Un tiroteo entre la policía egipcia y un grupo de supuestos narcotraficantes se saldó este martes con ocho muertos en la provincia de Menufiya, en el norte de Egipto, durante una operación contra lo que las autoridades calificaron como el foco criminal «más peligroso» de la zona.

«Los sospechosos, que utilizaban lanchas rápidas para desplazarse (por el río Nilo) y evitar la vigilancia policial, abrieron fuego contra las fuerzas del orden, que respondieron causando la muerte de ocho de ellos», afirmó Interior en un comunicado.

En el operativo se incautaron 125 kilogramos de drogas, entre ellas heroína, hachís, marihuana de tipo “hidro” -cultivada con sistemas hidropónicos- y metanfetamina cristalizada, además de seis fusiles automáticos y dos escopetas.

Las fuerzas de seguridad identificaron el foco criminal como el «más peligroso para el tráfico de drogas y armas sin licencia en la zona», ubicado en varias islas del Delta del Nilo.

Según Interior, los fallecidos tenían antecedentes por asesinato, narcotráfico, posesión de armas sin licencia, resistencia a la autoridad y robo de vehículos, por lo que eran «delincuentes de alta peligrosidad».

El valor de las drogas decomisadas asciende a unos 16 millones de libras egipcias (unos 330.000 euros) y las autoridades confirmaron que se notificó a la Fiscalía para iniciar las investigaciones correspondientes.

Egipto aboga por la tolerancia cero con el tráfico de drogas y su legislación incluye condenas con pena de muerte o la prohibición del tratamiento para drogodependientes. EFE

se-pab/ijm/cg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
12 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR