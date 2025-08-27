Mueren seis soldados sirios en bombardeos israelíes de dron contra las afueras de Damasco

Beirut, 27 ago (EFE).- Al menos seis soldados sirios murieron en dos bombardeos de dron perpetrados por Israel contra instalaciones del Ejército ubicadas cerca de la localidad de Al Kiswah, a las afueras de Damasco, informó este miércoles la televisión estatal del país árabe, Al Ijbariya.

Los ataques tuvieron lugar el martes por la tarde y acabaron con la vida de seis miembros del Ejército sirio, indicó el canal estatal, que atribuyó la autoría al Estado judío, sin ofrecer detalles sobre el objetivo de las acciones ni potenciales daños materiales.

Sin embargo, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos aseguró en un comunicado que un primer ataque alcanzó unas instalaciones militares en las inmediaciones de Al Kiswah, mientras que un segundo estuvo dirigido contra los equipos sanitarios que acudieron a la zona para atender a las víctimas.

Todos los fallecidos son miembros de la División 44 del Ejército, entre ellos al menos un comandante, y otras tres personas resultaron también heridas, según la organización, que se dedica a contabilizar la violencia en Siria desde el conflicto iniciado en el país en 2011.

Los ataques se produjeron horas después de que ya en la mañana del martes un joven muriera a causa de un ataque israelí contra una vivienda en la aldea de Taranja, en la provincia fronteriza de Quneitra, en el sur de Siria, de acuerdo con la agencia oficial de noticias SANA.

El incidente, junto a una incursión de las tropas israelíes en otra aldea de la misma demarcación administrativa, llevó al Ministerio de Exteriores a emitir un comunicado de protesta contra las actuaciones del país vecino en su territorio.

Tras la caída del régimen de Bachar al Asad el pasado diciembre, Israel envió a sus tropas a la zona desmilitarizada de los Altos del Golán y al lado sirio del monte Hermón, donde todavía mantiene algunas posiciones que considera esenciales para su seguridad y para la «defensa» de la minoría drusa siria.

El martes mismo, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, reiteró que permanecerán en territorio sirio para «proteger a las comunidades del Golán y Galilea», además de a los drusos en el sur de Siria. EFE

