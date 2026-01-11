Mueren tres hombres en custodia de ICE en menos de una semana por problemas de salud

Nueva York, 11 ene (EFE).- Tres hombres en custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) han muerto en menos de una semana de este 2026, en los tres casos por complicaciones de salud, según informó la agencia federal.

El más reciente es Parady La, un refugiado camboyano de 46 años que llegó al país a los 2 años y perdió su residencia permanente debido a su historial delictivo.

Murió el 9 de enero en un hospital de Filadelfia, tres días después de su arresto, tras sufrir síndrome de abstinencia de drogas, indica ICE.

Grupos activistas denunciaron «negligencia médica» al explicar que La informó al personal del Centro Federal de Detención de sus síntomas de abstinencia de fentanilo, tras lo cual fue hallado inconsciente y le administraron un medicamento para la sobredosis.

La iniciativa «Shut Down Detention Campaign», que aboga por el cierre de los centros de detención, señala que La llegó al hospital con muerte cerebral y que «ICE intenta deshumanizar» al hombre, cuya vida estuvo «marcada por la tragedia».

Los otros dos fallecidos son hondureños: Luis Beltran Yanez Cruz, de 68 años, que murió el 6 de enero en California, y Luis Gustavo Nunez Caceres, de 42 años, el 5 de enero en Texas, ambos aquejados de problemas de corazón.

Yanez Cruz, que había sido deportado previamente intentó obtener varias veces, entre 1999 y 2012, sin éxito el estatus de protección temporal (TPS), y fue detenido en Newark (Nueva Jersey) en noviembre de 2025.

Según la nota de ICE, el hombre estaba pendiente de deportación en Calexico (California) cuando, el 4 de enero, sufrió un dolor en el pecho y fue transportado a un hospital, en el que falleció tras ser operado.

Nunez Caceres, al que la agencia solo acusaba de entrar ilegalmente a EE.UU., fue arrestado en noviembre de 2025 en Houston (Texas).

A finales de diciembre fue ingresado por un fallo cardíaco congestivo que se agravó y, tras varias emergencias, permaneció en la unidad de cuidados intensivos hasta su muerte.

ICE tiene un número récord de detenidos en custodia, unos 68.000, y el año pasado se registró la cifra más alta de muertes en custodia de ICE desde 2004, con un total de 32, según organizaciones de derechos humanos.

Bajo el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, múltiples informes de organizaciones de derechos humanos, académicos y medios han denunciado un incremento en el uso amplio de la detención migratoria, incluidas personas sin antecedentes penales graves o sin historial delictivo. EFE

