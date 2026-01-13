Muerte de mujer y su hija a manos de expareja eleva a cinco los feminicios en Paraguay

Asunción, 13 ene (EFE).- La muerte de una mujer y su hija de 12 años a manos de una expareja se convirtió este martes en el quinto feminicidio registrado en Paraguay durante los primeros 13 días de 2026, informaron el Ministerio Público y la Policía Nacional.

Un hombre de 28 años presuntamente atacó con «varios cuchillos» a su expareja sentimental y a la hija de la mujer, dentro de una vivienda ubicada en la ciudad paraguaya de San Lorenzo (centro) luego de una discusión, señaló a radio local Ñandutí la fiscal Genoveva Figueredo.

Un niño de nueve años, hijo del agresor y de la víctima de 30 años, fue herido por su padre con un arma blanca y se encuentra «estable» e internado en un hospital de la capital, Asunción, agregó Figueredo.

La investigadora refirió que el niño sobreviviente fue «testigo presencial» del hecho y logró huir para pedir ayuda a una tía que vive en una casa cercana.

La fiscal indicó que abrió una investigación por «doble feminicidio» y destacó que en este caso, según testimonios de familiares, existen antecedentes de violencia intrafamiliar, incluso de agresiones del hombre contra su hijastra.

El jefe de investigaciones de la Policía Nacional del departamento Central, Flaminio Quinteros, dijo a la radio ABC Cardinal que, tras cometer el hecho, el agresor huyó de la casa en una motocicleta que luego fue abandonada.

El hombre fue detenido tras lanzarse desde un tercer piso de un edificio abandonado al percatarse de la presencia policial, detalló Quinteros, que destacó que el presunto autor resultó herido en el tobillo.

Por su parte, la ministra de la Mujer, Alicia Pomata, declaró en la radio ABC Cardinal que este ha sido «un mes tristísimo» al destacar que durante enero del año pasado se registraron dos feminicidios.

«No podemos seguir así, tenemos que reforzar las políticas públicas a favor de la mujer y el presupuesto», dijo la ministra.

La Fiscalía de Paraguay reportó hasta el lunes 12 de enero tres casos de feminicidio, en hechos que dejaron cuatro huérfanos.

Según un informe del programa de Datos Abiertos de la Fiscalía, las tres víctimas eran paraguayas, una de ellas madre y otra mujer pertenecía a una comunidad indígena.

Un total de 37 mujeres fueron asesinadas en Paraguay en 2025, en su mayoría por parejas y exparejas, que dejaron 69 huérfanos.

En tanto que los casos de violencia intrafamiliar, con un total de 38.379 denuncias, encabezaron la lista de hechos más reportados ante la Fiscalía paraguaya en 2025, seguido del hurto y la estafa. EFE

nva/rcf