Mujeres de Colombia unen voces para condenar ataque sexista contra candidata presidencial

4 minutos

Bogotá, 13 ene (EFE).- Comentarios en redes sociales sobre la apariencia física de la candidata presidencial del partido uribista Centro Democrático, Paloma Valencia, provocaron este martes un rechazo amplio en Colombia, donde autoridades y líderes de opinión advirtieron sobre burlas sexistas y violencia política contra las mujeres.

La polémica se originó ayer, tras un mensaje publicado en X por el caricaturista Julio César González, conocido como Matador, candidato al Senado por el oficialista Pacto Histórico, en el que hizo comentarios sobre la apariencia física de Valencia.

González dijo que la candidata «no se dirige al país, se digiere al país», mensaje acompañado de una imagen de Valencia, que comparó con una escultura de Fernando Botero, conocidas por su estilo de formas voluminosas.

La controversia se intensificó este martes luego de que el caricaturista publicara un nuevo video animado en el que volvió a mostrar a la candidata mientras come, utilizando expresiones ofensivas.

La defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín, calificó los mensajes como «discriminación contra la mujer en la política» y señaló que se trata de una burla «vacía de contenido» que apela a estereotipos sobre el cuerpo femenino.

Valencia, abogada de 47 años y nieta del expresidente conservador Guillermo León Valencia (1962-1966), fue escogida como candidata del Centro Democrático para las elecciones presidenciales que se celebrarán el 31 de mayo de 2026.

La presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso, la representante Marelen Castillo Torres, afirmó en un comunicado que esas caricaturas no constituyen una crítica política legítima.

A su juicio, se trata de una «forma de violencia simbólica y misoginia» que recurre a la burla y a la caricaturización del cuerpo femenino y que, además, desincentiva la participación de las mujeres en la vida política.

Rechazo unánime

La periodista y también candidata presidencial Vicky Dávila fue una de las más contundentes en su reacción y calificó a Matador como un «maltratador de mujeres» y «misógino», al tiempo que lo acusó de denigrar sistemáticamente a las mujeres en la vida pública.

Desde otros sectores también se pronunció la investigadora Helena Urán, quien afirmó que los comentarios sobre el físico de una candidata reflejan una experiencia que viven muchas mujeres.

«Me molestan mucho los comentarios burlescos sobre el físico de una candidata del CD. No porque me guste ese partido, sino porque soy mujer», expresó la académica, quien es hija del magistrado Carlos Horacio Urán, asesinado durante la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985.

A su voz se sumó la embajadora para Asuntos de Género y Política Global Feminista de la Cancillería, Arlene B. Tickner, que calificó este tipo de burlas como una práctica sexista propia de un «guión patriarcal condenable».

«En Colombia y el mundo las mujeres en la política enfrentan mayor y diversas formas de intimidación, humillación y violencia digital y física, incluyendo comentarios sobre el cuerpo e invitaciones a ‘hacerlas llorar’ en redes», agregó la internacionalista.

El expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), líder y fundador del Centro Democrático, defendió a la candidata al afirmar que «el peso de Paloma está en su preparación, en su lucha, en su transparencia y en la firmeza de sus convicciones».

El Centro Democrático presentará hoy ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) una denuncia contra González y el Pacto Histórico por «cometer actos de violencia política», dijo en X el director del partido, Gabriel Vallejo, quien calificó a Matador como un «ser humano despreciable, lleno de odio, envidia y resentimiento». EFE

pc/joc/jrh